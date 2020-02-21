Ahlak kongresini çaldılar

ARİSTO'dan Kant'a insanlık ‘ahlak' kavramını yüzyıllardır sorguluyor. Ahlak, ümmet toplumlarında dindarlıkla, ulus toplumlarda toplumsal sözleşmeyle oluşur. Felsefeci Kant, ‘niyet' kavramıyla ahlakı irdeler. Bireyin, cennete girmek amacıyla iyilik yapmasını dahi kötü niyetli, ahlaksızca gören Kant, “Aydınlanma, kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir” diyerek, ahlakı evrensel ortak akılla buluşturur.

5 YILDIZLI İMTİHAN

“Ahlak sorgulaması da nereden çıktı?” diyebilirsiniz. Öğrencilerin, öğretmenlerin açlıktan intihar ettiği, gençlerin yüzde 64'ünün gelecekten ümidi kestiği günümüzde, ahlak cihatçılığına soyunma şerefi MEB'indir. Antalya'da 5 yıldızlı otelde 3-4 Nisan'da devletin ilk resmi “Eğitim ve Ahlak” kongresi yapılacak. Öğretmenler Derneği, “Ahlak Terbiyesi” adıyla 1951'de bir STK olarak eğitim ve ahlakı sorgulamıştı. Öğretmenler, 45 dernek, 35 bilim insanı deney ve gözlemle ahlaki çöküntünün, toplumsal kaybını inceledi.

HIRSIZLIĞIN SORUMLUSU

Eğitimciler, ahlakı din veya cinsiyetçilikle kadınların bacak arasında aramadı. Hırsızlık, kayırmacılık, menfaat, mevki düşkünlüğü, kolay yoldan zenginleşmenin toplumda yayılmasında eğitimi sorumlu buldular. MEB'i öğretmene saygısız, kifayetsiz, istikrarsız, kayırmacı atamalarıyla ahlaksızlığın baş sorumlusu tuttular. 59 yıl sonra bu kez İslamcıların STK'sı Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul, Konya ve Ankara'da 3 ayrı Ahlak Şurası yapacaktı. Eğitim Bir Sen'le ortak Ankara'daki, “Eğitim ve Ahlak” şurası önemliydi. Laiklik karşıtı profesörler, ahlaklı toplum için şer-i eğitim istedi. Tebliğler, 600 sayfalık kitapta yayımlandı.

ALEVİYE CAMİ AYARI

Şurada ne yoktu ki? Konforlu lüks hayata, iktidara alışmaktan yakınan TYB Onursal Başkanı Mehmet Doğan, “Marifimizde, çocuklarımızı fizikten, ahlaka yükseltecek ıslahının zamanı geldi de geçiyor”derken, tarikatları okullara dolduran Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, şeriat ahlakı için tekke ve tasavvuf terbiyesi istedi. Akif Ersoy, Said-i Nursi'yi selamladı. Yusuf Ziya Kavakçı “Alevilik çok siyasi. ‘Ali Allah'ın velisi' diyorsan, camiye de geleceksin arkadaş kusura bakma” bile dedi.

AHLAKÇI PROFESÖRLER

MEB Talim Terbiye Kurulu bu sözlerden 5 yıl sonra harekete geçti. ‘Öğrenci, öğretmen, yönetici ve veli ahlakı' konuşulacaktı. Türkiye Yazarlar Birliği'nin Ahlakçı Profesörleri Mustafa Kazım Arıcan, Mustafa Orçan, Hicabi Kırlangıç, Mehmet Şişman, Emrullah İşler, Hasan Ünder, Yusuf Ziya Kavakçı, Celal Türer, Recep Kaymakcan, Mehmet Zeki Aydın, Ali Rıza Abay, Niyazi Can,Burhanettin Dönmez, Ramazan Kaplan, Mustafa Orçan, Niyazi Can, Zülfü Demirtaş, Akif Ersoy, Mehmet Şişman da Antalya'daki konferansa da davet edildi.

KOPYA DEĞİLSE KOMPLO

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yavuz Atar, AKP kurucuları Emrullah İşler, Raşit Küçük, Harf Devrimi'ne, “Soykırım” diyen medrese ve mektepçi Prof. Dr. Şaban Duralı, ilk başörtülü bakan Ayşen Gürcan, ilk başörtülü vekil Merve Kavakçı'nın babası Akit Yazarı Yusuf Ziya Kavakçı, Akit Yazarı Ali Rıza Abay da orada olacak. MEB'in ‘ahlakçılık' kongresi eğer Eğitim Bir Sen'in kongresinden kopya ya da çalıntı değilse, laik eğitime gayri ahlaki şer-i komplodur. Takiyye yapmakta ustalaşan MEB'e, ülkenin ilk Utanmazlık Kongresi'ni tertip de yakışacaktır…