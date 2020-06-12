Bu filmi görmüştük! diyemezsiniz…

Türkiye'de, tüm zamanlarda çevrilen senaryosu en değişken, 3 hafta arka arkaya 3 seri film bu hafta sonu vizyona giriyor. Tarihleri , konu içerikleri, süreleri, gelgitleri ve yaşamsal riskleriyle korku gerilim türündeki serinin ilk filmi 14 Haziran'da MSÜ, 20 Haziran'da LGS ve 27-28 Haziran'da YKS kod adıyla ve en nihayetinde, ‘Sınav Kabusu' adıyla seri olarak sahne alacak. Hava sıcaklığı ayın 14'ünde yurt genelinde 28-32 derece, son bölümün oynanacağı 28 Haziran'da Adana, Urfa gibi illerde 40-42 dereceyi görecek. Tek bir salonda dahi klima olmasa da, hadi yine iyisiniz, pencereler açılacak. Yandan çarklı ada vapurunda gibi etekleriniz uçmasa da, sınav kağıtlarınız uçtukça esintiyi hissedeceksiniz.

-18 KORKU GERİLİM

Eğitimde sistematik çöküşün uygulamalı anlatılacağı seri film de, “+18 Korku Gerilim” uyarısı olmayacak. Çünkü 4,6 milyon katılımcının 3 milyondan fazlası -18 yani 14-18 yaş aralığında çocuklar. Zaten artık korkudan bozulacak bir psikolojileri de kalmadı. İlk seri MSÜ'de yaklaşık 400 bin, ikinci seri LGS'de 1.7 milyon ve son seri YKS'de 2,5 milyon olmak üzere 4,6 milyon çocuk sınav filmlerinde figüran olacak. Vizyon günü, anne babalar da çocuklarını yalnız bırakmayacak. Gözetmenler, güvenlik kuvvetleri, taşıyıcı kuvvetler otobüs, taksi, dolmuş şoförleri derken bu film serisiyle,

15 milyon insan sokaklara dökülecek.

PUROLU BİR YAPIMCI

Tematik konusu; eğitimde seçicilik olsa da, filmin gerçeklikle örtüşen ana fikrini ilkokuldan üniversiteye verilen niteliksiz eğitimin üstünü örtmek için sınav giyotininde öğrenci elenmesi oluşturuyor. Israrla yanlış tarihte vizyona alınan film serisinin yönetmenleri kim mi? Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YÖK Başkanı Yekta Saraç, ÖSYM Başkanı Halis Aygün gibi görünse de, yönetmen koltuğuna bakınca boş görünüyor. Yapımcı mı? The Godfather yani Baba filminde Marlon Brando'nun canlandırdığı, ‘Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım” diyen Vito Corleone karakteri gibi purolu bir turizmcinin başını çektiği

5 yıldızlı bir eğlenenler lobisi…

SAĞ SALİM DUASIYLA

Yaşam ile ölüm arasına sıkıştırılan, ‘Sınavdan değil sınavdan kanser hastası anneme Kovid-19 virüsü getirip, annemin ölümüne sebep olmaktan korkuyorum' gibi sarsıcı cümleler kurulan bir savaş filmine benziyor. Başlarında miğferleri olmasa da, ağızlarında maske kamuflajlı düşman askerleri gibi Kovid-19'la savaşılacak. Güzel bir gelecek umuduyla çocuklarını Kurtuluş Savaşı'na gözü kapalı yollayanlar gibi anne babalar da, salon dışında evlatları bu savaştan sağ salim çıksın diye korkuyla bekleyip, endişeyle dua edecek. Kapitalizmin,

biyolojik savaşında fitil ateşleyicisi Kovid-19, öldürücü gücüyle bu filmin gözle

görünmeyen canavar karakteri…

GENÇLİĞİN HAYATI FİLM

Adrenalini çok yüksek film serisi için kimse, ‘figüranlar düşünülmüyor' diyemez. Kola, kahve, mısır, üç boyutlu gözlüğünüz olmasa da kalem, kolonya, koruyucu maske, Kovid-19 kovucu dezenfaktanlarınızla salona alınacaksınız. Sinema biletlerinde olmayan teknolojiyle, seanslara üzerinde artis gibi fotoğraflarınız olan belgelerinize tek tek bakılıp, ateşiniz ölçülerek gireceksiniz. Oldu ya, salonda biri arka arkaya 2-3 kez hapşırır, pıskırır ise ateşli silah muamelesi yapıp, sağa sola kaçışmayın. Ucunda ölüm yok ya! Heyecanlanmayın, ateşi çıkan, derdest edilip salon dışına atılır. Figüran da olsanız, 40 yılda bir oynanabilecek böylesi bir filmde, ‘Hayatım film..' diyebilme şansını kaçırırsınız.

DEVLET BABA BİLİR

Korkmayın! ölümü ensenizde hissedeceğiniz, “Baba “ filminde bir sahnede değilsiniz. Başınızda, Marlon Brando ve Al Pacino da beklemeyecek. Öğretmenleriniz her zaman olduğu gibi canı pahasına fedakarca yine yanınızda olacak. Devlet Baba, güvence verdi. Sosyal mesafeniz korunacak. Sizden önce biri elinde metreyle ölçtü mü? bilmiyoruz ama bir başkası, ‘Metremi de aldım geldim, ölçeceğim' diye tutturur mu? Tutturabilir, şaşırmayın. Geleceğinizi aydınlatmasa da, filmde ışıklar kapatılmayıp tam tersi açık olacak. Görecek, duyacak ve yaşayarak daha neler öğreneceksiniz. Teselli ikramiyesi olamayacak kadar kötü bir cümle de olsa gençler, bu ülkede üniversite mezunu her 4 akranınızdan 3'ü halen işsiz… Kızmayın, gülün, en önemlisi de aklınıza mukayyet olun. Asrın repliği, ‘Biz Türklere bir şey olmaz!' diyerek, gidip sınavınıza da girin…