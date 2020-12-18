Ders zili yoksul çocuklara çalmıyor!..

Atatürk, askeri dehası ve devlet adamlığı dışında eşsiz bir eğitim bilimcidir. Türk toplumunun ekonomiden, sağlığa, spordan, sanata hayatın her alanında geri kalmışlığının temelinde yanlış eğitim politikaları olduğunu bir asır önce gördü. Kadın-erkek, zengin-yoksul, köylü-kentli gibi avantajlı ve dezavantajlı gruplar arasında eğitime erişim farkını kaldırdı. Cehalet savaşında okuma yazmayı bile askerde söken çavuşları, Cumhuriyetin eğitim elçileri yaptı. Anadolu'daki 46 bin köyden, nüfusu 400'ü aşan köylünün kapısı öğretme azmiyle çalındı. Yoksulluk kader olmayacaktı.

MAKAS AÇILDI

Maarif Vekaleti bile Ankara'da bir göz odadan yönetiliyordu. Meclis'te geçen hafta onaylanan 212 milyar liralık, bir eğitim bütçeleri de yoktu. İktidar şimdi merkezi bütçenin yüzde 15.7'sini eğitime ayırmakla övünse de, en zenginle en yoksul çocuk arasında eğitime erişim makasının 20.5 kat açıldığından hiç söz etmiyor. AKP'nin laiklikle yönetilen rejimde, ‘dindar-kindar nesil' yetiştirme hedefli eğitim politikası, toplumda her kesimi kucaklamadı. Şeriat eğilimli eğitimden çocuklarını kurtarmak isteyen velilerin çırpınışı, eğitimde özelleşmeyi yüzde 174 arttırdı.

GELECEĞİMİZ ÇALINDI

İktidar, 8 yıl önce 4+4+4 ucubesiyle önce ilkokulu 5 yıldan 4 yıla indirip, sonra 60 aylıkları okula aldı. Osmanlı'dan bu yana 2 asırdır, ilkokul 5 veya 6 yıldı. Uluslararası öğrenci başarısı ölçen PISA ve TIMSS'de en başarılı ülkeler Finlandiya, İsveç gibi OECD ülkelerinin ortalama ilkokul süresi de 6 yıldı. Tek amacı ilkokul çağındaki çocukları imam hatip ortaokullarına yollamak olan AKP, bunları hiç umursamadı. Geçen hafta TIMSS 2019 sonuçları açıklandığında ilginç bir gerçek itiraf edilmek zorunda kalındı. Türkiye'den sınava 4. sınıflar yerine 5. sınıflar sokulmuştu. Niye mi? Çünkü çocuklar 60 aylık okula alındığı için dünyadaki akranlarından 6 ile 9 ay küçüktü…

BİLENLER SUSTU

Eğitimde, bir ayın bile çok önemli olduğunu en iyi Ziya Selçuk bilir. TEDMEM için 5 yıl önce yazdığı raporda, “Okul öncesi 1 yıl, ilkokul 5 yıl, ortaokul 3+1 yıl, lise 3- 4 yıl olmalı” dediğinde, bakan değildi. Koltuğa oturunca, “Bakan değil gören olacağım” dese de, ilkokulu 5 yıla çıkarayı bırakın, “Göz göre göre susan” oldu. İktidarın, 4 yıl inadının bedelini doğru yaşta öğrenme hakkını yitiren 10 milyon çocuk, kayıp nesil olarak ödedi. TIMSS 2019'un konuşulmayan sonuçları da var. Türkiye, 58 ülke içinde zengin ve yoksul çocukların eğitime erişiminde sondan 8'inci ülke oldu. Parası olan ile olmayan çocukların puan farkı 64'ü aştı.

ATATÜRK'TEN UTANIN

Atatürk, zengin ve yoksul çocukların eğitime eşit erişimi için devrim yapmıştı. Memleket evlatları, dindar-kindar diye sınıflara ayrılmıyordu. 1923'te, köyünden kasabaya gitmeye parası olmayan gariban çocuklar, Avrupa'ya Amerika'ya üniversiteye yollandı. Seydişehirli Mahmut Sadi, ilk giden 22 kişiden biriydi. Berlin Teknoloji'de okuyacaktı. Sirkeci Garı'nda treni bekliyordu. “Beni unuturlar mı? Para yollarlar mı?” diye evham yaptı. İstasyondan çıkıyordu. Postacının, “Mahmut Sadii…” sesiyle irkildi. Uzatılan telgrafı açtı. “Sizi bir kıvılcım olarak yolluyorum. Alevler olarak geri dönmelisiniz” cümlesinin altında Mustafa Kemal'in imzası vardı. Mahmut Sadi Irmak, başbakan da oldu.

CUMHURİYETE BORÇLUSUNUZ

Eğitimle hayatı değişenler içinde kimler yoktu ki? Kayserili İhsan Ketin, yatılı okuldan Avrupa'ya yollandı. ‘Jeolojinin Babası' denilen Prof. Ketin'i bilmeseniz de, bulduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı'nı hepimiz biliyoruz. Cebimizdeki en küçük banknot 5 TL'de fotoğrafı olan Ordinaryüs Prof. Dr. Adnan Sayılı da devlet bursuyla Harvard'ı bitirdi. Mardinli, okuma-yazması olmayan 8 çocuklu bir çiftin 7'nci çocuğu Aziz Sancar'ın kaderi de eğitimle değişti. Nobel'i Atatürk'e borçlu olduğunu gururla anlatıyor. Eğitimi yönetenler, koltuklarını iktidara değil Cumhuriyete borçlu olduğunu unutmazsa ders zili zengin ve yoksul ayırmadan, bütün çocuklar için eşit çalacak.