Türk Öğün Çalış Güvenme!

Atatürk'ün, “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız var çalışkan olmak' sözüyle yola çıktı. Çalışkan, meraklı, zekiydi. Akranları, anaokulunda oynarken, 5 yaşında kodlama yaptı. Lisede, işaret dilini yazı ve sese çeviren Sesgoritma'yı icat etti. İşaret dili bilmeyen binlerce insan, birbiriyle konuştu. TÜBİTAK 2019 Türkiye Şampiyonu oldu. ABD'de, Uluslararası Bilim Yarışması'na gönderildi. Dünya dördüncüsü oldu. Yapay zekanın öncüsü Deep Learning, ‘Geleceğin en parlak yapay zeka araştırmacıları' arasına aldı. ABD'deki üniversitelerden kabul yağdı.

BAŞIMIZA İCAT ÇIKARDI

Arda Mavi… 18'inde başından büyük işlere kalkışmıştı. TÜBİTAK'tan burs teminatı alıp, ABD'deki üniversitelerden birine kayıt yaptıracaktı. TÜBİTAK, ‘Git, uluslararası yarışmalarda Türkiye için yarış, derece yap' demişti. Yarışıp, kazandı. Burs isteyince bu kez, ‘Git, lisansa kaydol' denildi. ABD'ye kayıt için gidecek uçak bileti parası bile yoktu. ‘Bilim İnsanı Destek Programı Başkanlığı'na başvur' dediler, sistem açılmadı. Çünkü, lisans kaydı yoktu. TÜBİTAK'ın vereceği bin TL'lik bursla ABD'de 10 hamburger alabilirdi, çok gördüler. Burs verilmeyince, kayıt da olamadı.

TRİLYON DOLARLARI UNUTUN

Dünya, yapay zekayla 2030'da teknolojinin yaratacağı 15 trilyon dolarlık pazardan pay almak için süper beyinlerin peşindeydi, geri kalamazdık. Teknoloji Bakanlığı 2020 bütçesi 14.2 milyar TL'ye çıkarıldı. Dünyanın takibindeki Arda, 18'inde ciddiye alınmayan, Harvard'tan bile atılan Mark Zuckerberg'e benziyordu. Facebook, WhatsApp yazılımlarını bugün dünyada 5 milyar insan kullanıyor. 72 milyar dolarıyla dünyanın en zengin 5'inci kişisi…

İMANLI FASULYELER SİZİ

Arda'ya kızan TÜBİTAK özetle,“Amerika'ya götürüp, yedirip, içirdik, yatırdık. Lisans kaydı yok, burs veremeyiz. Bilimde öncüyüz, yıpratılıyoruz” diyor. TÜBİTAK'ı kim yıpratıyor? Yıpratanlardan biri İlayda Şamilgil. Sıvılarda su oranını mıknatısla ölçen projesini TÜBİTAK beğenmedi. İtalya'da 70 ülkeden 5 bin fizikçiyle yarışıp, üstelik bir de dünya birincisi oldu. İmam hatipli Levent Akbaba, ayet okunan fasulyelerin 31 cm, sessizlerin 13 cm büyüdüğünü, arabesk-rap dinletilenlerin ise cüce kaldığını kanıtladı. İmanlı fasulyeler birinci olup, TÜBİTAK Bilim Fuarı'nda sergilendi.

TİLLO EVLİYALARI ÇARPTI

Müthiş projelerde ne yoktu ki? Masum mor menekşelerin üzerine dört göz salındı. Mavi, yeşil gözlülerin nazarı değince, serpilemeden soldular. Zeytin gözlülere, ulusal meylimizin sebebi ortaya çıkmıştı. Tillo Evliyaları, kerametleriyle davet aldıkları TÜBİTAK'a uğradı. Edebiyat dalındaki proje, evliyalar keramet gösteremeden elendi. Pardus Programı'nda TÜBİTAK, “Biz önce Allah rızası için, sonra özgür yazılıma sahip çıkmak için uğraşıyoruz” demişti. Akıllara zarar projelere destekleriyle, uluslararası yarışma açsalar TÜBİTAK'ı kendilerinden fazla yıpratmaya muktedir bir mucit çıkar mı? Sanmam. Bilime inanarak TÜBİTAK'ı yıpratan Arda ve İlayda gibi gençleri Türk Milleti yalnız bırakmayacaktır.