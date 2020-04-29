Ambulans uçak milli boksörü de yurda getirecek mi?

Dün, mutlak karantinadaki 46'ncı günü geride bıraktım.

Gökyüzünde tek bir bulutun bile olmadığı güneşli bir sabaha uyanmak, ruhumu giderek karartmaya başlayan, uykumdan tutun da beslenme alışkanlıklarıma kadar, tüm beden ritmimi allak bullak eden tecrit psikolojisine ilaç gibi geldi.

Hatta bilgisayarın başına “güzel bir şeyler yazabilmek” için geçmemi sağlayan yaşam toniği etkisi yaptı.

O duygularla elektronik posta kutumu açtım.

İşte okuduğum ilk ileti:

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“Uğur Bey,

Adım Ahmet Çerikan. İngiltere'de, Cheltenham'da yaşıyorum.

1957 doğumlu, eski bir boksörüm. 1977-78 yıllarında gençlerde Türkiye ikinciliğim, Balkan Şampiyonluğu'nda milli formamızı giyme onurunu yaşamışlığım var.

Yaklaşık 2 ay önce buradaki yerel hastanede pankreas kanseri teşhisi konuldu. Ayrıca karaciğerime de sıçradığı belirlendi. Ancak o tarihten bu yana, “bugün git, yarın gel” deniliyor ve hiçbir tedavi uygulanmıyor. Açıkça ölüme terk ediyorlar. Buna ilaveten yüksek tansiyon ve diyabet hastasıyım. Koronavirüs hastalarının aşırı yüklenmesi nedeniyle buradaki sağlık sistemi çökmüş durumda.

Değerli Uğur Bey,

Ne yapacağımı şaşırmış vaziyetteyim.

Tedavimin Türkiye'de yapılabilmesi için uğraşıyorum. Ancak uçak yok, olsa bile, 14 günlük karantinaya alınmam gerekiyor. Oysa ben ölümle karşı karşıyayım.

Sağlık Bakanlığımıza başvurup “Bana yardım edin” diye rica ettim, ama bir sonuç alamadım.

Ülkemin yetkililerine sizin aracılığınızla bir kez daha sesleniyorum. “İsveç'ten getirdiğiniz kişiyle reklam yapmanızı anlıyorum da, benim gibi ölüm kalım savaşı veren milli bir boksörle neden ilgilenmiyorsunuz? Ben hasta değil miyim?”

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan benim için de ambulans uçağı kaldırabilir mi, yoksa beni ölüme mi terk eder?..

Cevap bekliyorum!..”

Ahmet Çerikan haklı.

Böyle durumlarda yurt dışında gerek koronavirüs, gerekse başka hastalıkların pençesinde kıvranan binlerce Türk vatandaşı varken, aralarından yandaş olduğu, yeterince maddi imkanı bulunduğu gibi, yığınla iddia ortaya atılan birini seçip, propaganda atağıyla ülkeye getirirseniz, çaresiz durumda bulunan diğerleri de sizden aynı taleplerde bulunur!..

Bir kişiye tanınan böylesine ayrıcalık, gerçekten yardıma muhtaç olanlara ve vicdan sahibi herkese derin acılar yaşatır.

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Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Sayın Sağlık Bakanı Koca,

Ölüm kalım savaşı veren eski milli boksör Ahmet Çerikan, sizden haber bekliyor!..