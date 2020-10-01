Bir canlıyı kurtarmak!..

İzmir İl Tarım Müdürlüğü'nün açtığı ihaleyi kazanarak, deniz dibindeki kayalıklara takılan balık ağlarını toplama işini üstlenen ekipten, eski bir sualtı komandosu (SAT) olan bir dostumun anlattıklarını dinlerken dehşete kapıldım.

Çünkü daha çok çevreyi korumak amacıyla, cüzi bir para karşılığında üstlendikleri temizleme işini yaparken, İzmir Körfezi'nden Çeşme'ye kadar uzanan kıyı şeridinde, her yıl 35-40 bin metrekare ağ çıkarıyorlarmış.

“Peki neden her yıl aynı boyutta ağ toplanıyor” diye sorduğumda dostum, “Dibi tarayarak küçük büyük ayrımı yapmaksızın tüm balıkları avlayan tekne sahipleri, parçalanan ağların yerine yenisini alıyor ve yine aynı yerlerde avlanmaya devam ediyorlar. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi'nin mücadelesine rağmen, yasak tanımadan bildiklerini yapıyorlar” dedi. Ayrıca bazı balık çiftliklerinin de yer değişimi sırasında ağları bırakıp gittiklerini söyledi.

Dostumu dinledikçe içim sızladı. Çünkü bu ağların örttüğü kilometrelerce uzunluktaki kıyı şeridinde balıkların yuva yapma ve çoğalma yani yaşama şansları kalmıyor.

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Onunla konuşurken, ünlü İtalyan serbest dalışçı Enzo Mallorca ve kızı Rossana'nın Syracuse yakınlarında yaşadıkları, okurken gözlerimi yaşartan olayı hatırladım…

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O günkü dalış sırasında Enzo, bir şeyin sırtına doğru yaklaştığını hissediyor. Dönüp baktığında bunun bir yunus olduğunu görüyor ve çevresindeki ısrarlı dönüşlerine dayanamayıp, takip etmeye başlıyor.

Yunus önde, baba ve kızı arkada, denizin derinliklerine doğru ilerliyorlar.

Çok geçmeden dipteki terk edilmiş ağın içerisinde, başka bir yunusun kurtarılmayı beklediğini fark ediyorlar.

Enzo, kızından aldığı dalgıç bıçağıyla ağları parçalayıp, ölmek üzere olan yunusu kurtarıyor.

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Ve o anda mucizevi bur durum yaşanıyor.

Hep birlikte su üstüne çıktıklarında, ağlara sıkışıp kalan yunus yavruluyor.

Şaşkınlık içinde bu harikulade olayı seyrederlerken, baba yunus yaklaşıyor ve Enzo'nun yanağına dokunuyor.

Yani bir bakıma öpücük kondurarak teşekkür ediyor…

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Doğa sevdalısı Enzo kızına dönüp

İnsan doğaya saygı duymayı ve hayvan dünyasıyla iletişim kurmayı öğrenene kadar, hayattaki gerçek rolünü asla bilemez” diyor!..