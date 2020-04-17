Dünya nimetlerini arsızca yağmalayanlara!..

Torba dolusu et parçalarını alıp, ıssız Ege kıyısındaki yapayalnız plajın yolunu tutuyorum.

Ufuk çizgisinden başlayarak yükselen, yükseldikçe köpüren dalgalar, durmaksızın sahile yosun, kum ve naylon torba yığıyor.

Yiyecek bulamadıkları için giderek “kara kuşu” olmaya başlayan denizlerin simgesi martılar, el ayak çekildikten sonra döndükleri mavi vatanlarında, çığlık çığlığa kıyıya yaklaşan balık sürülerini kovalıyor.

Sert rüzgarın ötelere sürüklediği bulutların ardında yükselen güneş, içimi ısıtmakla kalmıyor, Koronavirüsle savaşımızda en büyük ihtiyacımız olan umut ışıklarını saçıyor.

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Derken onlar geliyor…

Koşarak, sıçrayarak, birbirinin üstünden atlayarak toplanıyorlar…

Aman Allah'ım ne çoklar!..

Yazlıkçıların bırakıp gittiği ne kadar kedi ve köpek varsa, açlığın yarattığı barışın ve dayanışma duygusunun etkisiyle yan yana oturarak aracın çevresinde diziliyorlar.

Sanki bu konuda eğitim almış gibiler. İçimden “Neredeyse sosyal mesafe bile bırakacaklar” diye geçiriyorum!..

Geçen gelişimde onlarla sandviçlerimi paylaşmış ama bu kez hazırlık yapmıştım.

Yiyeceklerini vermek için arabadan indiğimde, yıllar öncesinde yaşanmış olmasına karşın hiç unutamadığım o gecenin görüntüleri, adeta bir film şeridi gibi gözlerimin önünden geçmeye başlıyor…

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Eski, güzel İstanbul'da bir gece…

Şimdi ucube beton yığınlarının yükseldiği güzelim kumsalda Ataköy Plajı var.

Plajın gazinosunu da o yıllarda taverna müziği denildiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olan Gaskonyalı Ancelo işletiyor.

Ancelo bir ara kulağıma eğilip “Uğur Bey, size müthiş bir şey göstereceğim, lütfen 15 dakika için benimle gelir misiniz” diyor.

Çıkıyoruz. Elindeki torbayı özel aracının bagajına koyup, direksiyonu Ataköy'ün içlerine doğru kıvırıyor.

Karanlık bir sokakta durduktan sonra “Şimdi ben iniyorum. Siz direksiyona geçiyor ve 100 metre kadar ilerliyorsunuz. Bakalım ne göreceksiniz” diyor.

Dediğini yapıyor, hatta 100 değil, 200 metre kadar gidiyorum ama hiçbir olağandışı görüntüyle karşılaşmadığım için geriye dönüyorum.

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Bu kez aracı o kullanmaya başlıyor.

Çok değil, 50 metre kadar gittikten sonra sağdan, soldan, önümüzden, her yerden

birer kedi fırlayıp arabayı kuşatıyorlar.

Ancelo bagajdan ciğer ve et parçalarıyla dolu torbayı alarak hepsini tek tek elleriyle besliyor.

Meğer her akşam onlara yiyecek getirirmiş.

Dönüşte bakıyorum, gözlerinden yaşlar süzülüyor…

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Kimseciklerin olmadığı plajda terk edilmiş hayvanları beslerken, o geceye benzer, çocuksu bir mutluluk yaşıyorum.

Benimkiler de tıpkı Ancelo'nun kedileri gibi, birbirlerinin haklarına saygı göstererek, hırıltı bile çıkarmaksızın paylarına düşeni yiyorlar.

İşte o anda cevabını veremediğim bir soru yüreğimi yakıyor:

“Gelemediğim zamanlarda onları kim besleyecek?..”

★★★

Dönerken gözümün önünden gitmiyorlar.

Ah keşke imkanım olsa da bütün terk edilmiş ve unutulmuş hayvanları sahiplenip besleyebilsem.

Dünyanın kıt nimetlerini arsızca yağmalayanlara, bu hayvancıklara bakıp utanmaları gerektiğini bir anlatabilsem…