Emperyalizmin utanç tablosu!..

Sanmayın sakın sahile vuranlar

Batan geminin malları

Ganimet değil onlar

İnsan yavrusu

Uygarlığın utanç tablosu

Üzülme günahsız çocuk

Unutmayacak insanlık

Yaşadığın acıları…

★★★

Sana göre değil bu dünya

Görmektense korkulu rüya

Kaç masum çocuk kaç

Geçir tırnaklarını

dişlerinle kopar at

Seni saran ağları

Kendine bir yol aç …

★★★

Canın daha çok yanmadan

Dal derinlere kulaç kulaç

Dalabildiğince dal

Denizler ülkesinin

Issız kuytularında kal…

★★★

Yatağın olsun yumuşacık kumlar

Köpüklü dalgalar salıncağın

Sana renkli rüyalar iyi uykular

Yosunlar okşasın tenini

Süremesin kimse sana elini…

★★★

Balıklar öpsün pembe yanaklardan

Süslesin inciler saçının tellerini

Silemesin fırtınalar coşkun dalgalar

Yüreklere damga vuran izlerini…

★★★

Rüzgarın ıslığı hoş

gelse de uzaklardan

Gözünü kulağını dört aç

Kaç çocuk kaç tuzaklardan

Kaç, acımasız dünyadan

Kaç…

Sevgili okurlarım,

İnci Germenliler'in dizeleri vicdanlara ok gibi saplanıyor.

Çünkü çocuklar ağlıyor, çocuklar ölüyor çocuklar…

Masum, birbirinden güzel, bahtsız, tertemiz ve günahsız çocuklar…

Ama durun!

Sadece onların cansız bedenleri değildir, kumsallara vuran…

Dikkatle bakınca siz de göreceksiniz,

Yitip giden insanlıktır kıyılarda duran!..

★★★

Bu masum bebeklerden birini geri getirebilir mi emperyalizmin peşinden koştuğu korkunç hesaplar?..