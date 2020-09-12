Kıssadan hisse!..

Bakıyorum da salgını yöneteme-yenler, daha birinci dalga sona ermeden ikinci pik yaşanınca, başından beri “olağan şüpheli” olarak gördükleri 65 yaş ve üzerindekilere “önlem” adı altında “yeni ev hapsi süreçlerini” planlamaya başladılar.

Ama yaşayarak gördük ki, kendilerini en iyi koruyup, fiziksel mesafe, maske ve kişisel hijyene eksiksiz dikkat eden ve kurallara sıkı sıkıya uyan kesim, hedefteki 65 yaş ve üzerindekiler…

Nitekim istatistikler de bu sözlerimi doğruluyor.

Peki, her fırsatta neden bu kuşağın üzerine gidiliyor?

Görünür gerekçe; yaşlıların Covid-19'dan korunması!.. Çünkü bu hastalıktan en çok yaşlılar hayatlarını kaybediyor.

Madalyonun bir de görünmeyen ve açıkça telaffuz edilmeyen yüzü var. O da bu toplum kesiminin, ekonomik faaliyetlere fazla bir katkıda bulunmadığının düşünülmesi…

Bu nedenlerle kısıtlamaların en kolay hedefi oluyorlar!

Oysa, 65 yaş ve üzerindekileri işe yaramaz olarak görenler fena halde yanılıyorlar. Tıpkı şimdi okuyacağınız öyküde

olduğu gibi…

★★★

“Bir varmış, bir yokmuş.

Memleketin birinde bir töre varmış.

Her şey töreye uygun yapılırmış.

Buna göre; elden ayaktan çekilip üretim dışı kalmış yaşlılar, ücra bir köşede ölmeye bırakılıyormuş!..

Töreye uymayanlar ise ceza olarak yaşamdan koparılıyormuş!..

Uygulama öylesine katıymış ki, buna karşı çıkmak kimsenin aklının ucundan bile geçmiyormuş.

★★★

Bu ülkede bilge bir adam ve onun babasını çok seven bir oğlu varmış.

Adam belirli yaşı aşınca, oğlu onu sırtlayıp, ormanın derinliklerinde bir yere getirip bırakmış.

Tam dönecekken “Baba şimdi nasıl geri döneceğim, ormandan çıkışı nasıl bulacağım” diye sormuş.

Babası “Oğlum” demiş. “Sen beni sırtında taşırken, ağaçlardan kuru dalları koparıp, geçtiğimiz yerlere bıraktım. Onları izleyerek yolunu kolayca bulursun!..”

★★★

Oğul içinden “Bu adama kötülük yapılır mı?” diye geçirerek koyulduğu yolculukta, kuru dallar sayesinde kolayca evine ulaşmış.

Babasının ormanda açlık ve susuzluktan ölmesine gönlü razı gelmediğinden, töreye-yasaya aldırmaksızın yiyecek içecek götürmeye başlamış!..

★★★

Günler günleri kovalarken, oğul her gidişinde, babasını ülkede olup bitenlerden haberdar ediyormuş.

Bir gün tellallar yollara dökülüp “Her kim tokmaksız davul çalmayı başarırsa, hükümdarımız onu vezir yapacak” diye bağırmaya başlamışlar.

Oğul bunu babasına iletince yaşlı adam “Bundan kolay ne var oğlum” demiş. “Davulun içine arı doldur, hükümdarın huzuruna çıkınca, davulu yuvarla, yeter!..”

Oğul da bunu yapmış ve vezirliği kapmış!

Doğal olarak bunu babasından öğrendiğini de kimseye söylememiş!..

★★★

Günler geçmiş, devran dönmüş, tellallar yine yollara koyulup “Her kim külden urgan yapmayı becerirse, padişahımız ona sadrazamlık verecek” diye duyurmuşlar.

Tabii oğul yine babasına koşmuş. Bilge, “Oğlum! Urganı taşa koyar üzerine gazyağı döküp tutuşturursun. Al sana külden urgan!..” demiş.

Böylece oğul sadrazamlık mührünü bu kez de kimseye kaptırmamış!..

★★★

Bir süre sonra yeni bir duyuru yapılmış:

“Her kim kağıtta ateş taşırsa, hükümdarımız kızını ona verecek!..

Koca ülkede hiç kimse çözüm bulamayınca oğul, soluğu babasının yanında almış.

Bilge ona da çözüm bulmuş:

“Çok kolay oğlum! Kağıttan bir fener yapar, içinde de mum yakarsın. Al sana kağıt içinde yanan ateş!..”

Oğul bu sınavı da başarıyla geçince padişah “Sen bunları kendi aklınla çözemezsin. Sırrını açıklarsan, hem kızımla evlendireceğim, hem de hiçbir ceza vermeyeceğim” demiş.

Babasını çok seven kadirbilir oğul da her şeyi açıkça anlatmış.

Padişah dikkatle dinledikten sonra “Demek ki yaşlılarımızın beden güçlerinden değilse bile, akıl ve deneyimlerinden yararlanabilirmişiz” diyerek, töreyi kaldırmış!..

★★★

Ege bilgesi değerli yazar Şadan Gökovalı'nın anlattığı masalın son sözü, büyük filozof Immanuel Kant'tan gelsin:

“Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır, ama görüş açınız genişler……”

UĞUR DÜNDAR'IN NOTU: Bu yazı kıssadan hisse çıkarmasını bilenler içindir!..