Köprüler yaptırdım!..

Yabancı ortakların ağırlıkta olduğu konsorsiyumlara yaptırılan otoyol ve köprülerle ilgili olarak taahhüt edilen “garantili ödemelerde” çıkabilecek ihtilaflar konusunda Birleşik Krallık ve Londra mahkemelerinin yetkilendirildiğini, yabancıların buna gerekçe olarak “Türk yargısının bağımsızlığından kuşku duymalarını” gösterdiklerini biliyorduk.

SÖZCÜ muhabiri Özlem Ermiş Beyhan'ın haberinden, Osmangazi Köprüsü'nü işleten şirkete garanti edilen dolar bazındaki fiyatın, ABD Tüketici Fiyatları Endeksi'ne göre güncellendiğini de öğrenmiş olduk!..

Buna göre; dolardaki artışa ilaveten, ABD'deki endeksin yükselmesine paralel olarak bu şirketlere ekstra bir ödeme daha yapılacakmış!..

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İYİ Parti'nin Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Aytun Çıray, “Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerini işleten firmalara, virüs yasakları nedeniyle araç geçişlerinin yok denecek kadar azaldığı bu yılın ilk 3 aylık dönemi için, ekonomik sıkıntılarla boğuşan halkın cebinden 91 milyon dolar ödendiğini” açıklamıştı!..

Çıray'ın kamuoyunu bilgilendirirken “kapitülasyon” benzetmesi yaptığı bu iddia, iktidar kanadınca yalanlanmamıştı!

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Özlem Ermiş Beyhan'ın yazısından yararlandığı bilim insanı Prof. Uğur Emek “Son yıllarda kurlarda yaşanan hızlı artışlar nedeniyle ücretler, yılda bir defa yerine iki defa güncellenmeye başlandı” diyor.

Prof. Emek, “Mega Projelerde Önden Yüklemeli Gelir Garantisi” başlıklı yazısında çarpıcı bilgiler paylaşıyor:

“Sözleşmeye göre Osmangazi Köprüsü 7 yıldan önce tamamlanırsa, aradaki fark işletme süresine eklenecekti. Köprü 1 Temmuz 2016'da işletmeye açıldı ve projenin işletme süresinin başlayacağı 15 Mart 2020'ye kadar geçen 1351 günde; işletmeci, 40000 araç ve ABD'deki enflasyona göre güncellenen ücretlerle gelir tahsil etti. Bir kısmı kullanıcılardan, büyük kısmı bütçeden karşılanan bu gelirlerin toplamı 2.1 milyar dolardır. Bu tutar tüm işletme süresi boyunca, işletmecinin köprüden tahsil edeceği gelirin üçte birine yakındır!..”

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Okurken insanın kendisini “Vay be” demekten alamadığı yazısında Prof. Emek ayrıca şu bilgileri aktarıyor:

“Osmangazi Köprüsü'nün 1. sınıf araçlar için 2020 yılı tek yönlü resmi ücreti KDV hariç 109,17 TL. Sözleşmeye göre 2020'de olması gereken ücret ise 247,80 TL. Bu durumda katkı payı 138,64 TL'dir.

Garanti edilen 40000 araç için her halükarda 138 TL tutarındaki katkı payı milli bütçeden işletmeciye ödenmektedir. Ayrıca, geçmeyen her araç için de sözleşmeye göre güncellenen araç başı toplam ücret de (247,80 TL) işletmeciye ödenmektedir!..”

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Sözün özüne gelirsek;

Köprüler yaptırdım gelip geçmeyen araçlar için yabancılara milyar dolarlar ödemeye!..