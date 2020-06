Obradoviç ve Aziz Yıldırım!..

Önceki gece, Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Euroleague şampiyonluğu başta olmak üzere, adını sayısız başarının mimarı olarak kulüp tarihine altın harflerle yazdıran koç Zeljko Obradoviç'in bir yıl süreyle takım çalıştırmama kararı aldığını duyurdu.

Geç saatlerde gerçekleşen bu açıklamayı okurken aklıma hemen, Obradoviç'in daha geldiği ilk yıl, benzer bir karar almak üzereyken, efsanevi Başkan Aziz Yıldırım'ın, tanıklığımda gerçekleşen görüşmede, onu kalmaya ikna etmek için yaptığı konuşma geldi.

Hiç unutmuyorum kötü haber, 17 Ocak 2014 Cuma günü akşam saatlerine doğru gelmişti.



FETÖ'nün talimatları doğrultusunda hüküm verdiği öne sürülen Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hapis cezasını onamıştı.



Karara göre; daha önce şike kumpasından 1 yıl süreyle cezaevinde kalan Başkan, 3 yıl, 8 ay 15 gün daha demir parmaklıkların ardında yatacaktı!

Hukukçular, Aziz Bey'in, pazartesi sabahı yeniden cezaevine girebileceğini söylüyorlardı.

Böylece şike kumpası operasyonlarının yapıldığı 3 Temmuz 2011 tarihinden itibaren eşi görülmedik bir kenetlenmeyle Başkan ve yönetimine sahip çıkan Fenerbahçe camiası için zorlu bir süreç daha başlıyordu…

Ertesi sabah yalnız olmadığı mesajını vermek için doğruca Ülker Arena'ya gittim.



Aziz Bey oradaydı ve her zamanın aksine, çevresi çok kalabalık değildi! “Başkan seni böyle bir günde yalnız bırakamazdım. O nedenle geldim” deyince, gözleri buğulandı. Tribünde yan yana oturarak Tarsus Belediyespor'la oynayan kız basketbol takımımızı destekledik. Açık farkla kızlarımızın kazandığı maçın ardından önemli bir görüşme için içeriye geçtik…

Avrupa basketbolunda çığır açan, 13 yıl boyunca koçluk görevini üstlendiği Panathinaikos'u 3 yıl üst üste Euroleague Şampiyonu yapan, Avrupa'nın en iyi koçu seçilen Zeljko Obradoviç, Fenerbahçe'deki ilk sezonunu geçiriyordu.

Ancak yaşanan olaylar nedeniyle şaşkın durumdaydı. Zira kendisine güvenerek geldiği Başkan Aziz Yıldırım, yeniden cezaevine girmek üzereydi. Her halinden sıkıntı içinde olduğu anlaşılıyordu. Öyle ya, istediği takımı kuramamış, büyük umutlarla koçluğunu üstlendiği Fenerbahçe'de pırıltılı kariyerini tehlikeye atma riskiyle karşı karşıya kalmıştı. Dikkatle bakınca alnından ter taneciklerinin süzüldüğünü gördüm. Başkan sorunları görüşmek üzere onun odasına girince, izin istedim. “Olur mu Uğur Bey, sizden bir saklımız mı var? Lütfen siz de bulunun” deyince, Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Mirsad Türkcan'ın tercümanlık yapacağı toplantıya katıldım.

Obradoviç sıkıntılarını ayrıntılı biçimde anlattı ve işlerin istediği gibi gitmediğini belirtip, ayrılabileceği izlenimini verdi. Bunun üzerine Başkan “Bak koç” dedi. “Senin değerini çok iyi biliyoruz. O nedenle şu anda birlikteyiz. Benim cezaevine girecek olmam seni endişelendirmesin. Sana hangi sözleri verdiysek, aynen yerine getireceğiz. Merak etme, bu kötü günler gelip geçecek. Birlikte çok güzel anılar biriktirip, büyük başarılara imza atacağız. Allah bize ömür verirse, tıpkı Panathinaikos gibi, uzun yıllar Fenerbahçe'yi çalıştıracak, Euroleague şampiyonlukları kazandıracaksın. Ben sorunların çözümünde her zaman senin arkanda duracağım. Bana güven ve kötü düşünceleri zihninden silip at! Her şey çok güzel olacak!..”

Aziz Yıldırım'ın Euroleague şampiyonluğunu daha o günden ilan ettiği manifesto niteliğindeki bu tarihi konuşma bittiğinde Obradoviç rahatlamış, yüzündeki ter taneciklerinin yerini gülücükler almıştı. “Ben bu kulübe size olan saygım nedeniyle geldim. Çünkü siz Fenerbahçe için hapis yattınız ve belki yine yatacaksınız!” dedi.

Bir süre sonra önce Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve Şike, Askeri Casusluk gibi kumpaslar çöktü. Ardından Fenerbahçe'nin şike yapmadığının yargı kararıyla tescil edileceği hukuki süreç başladı.



Fenerbahçe Basketbol Takımı da planlandığı gibi; Türkiye'deki şampiyonlukların yanı sıra, Euroleague'de büyük başarı göstererek önce son dörtlüye kaldı. Ertesi yıl final oynayıp ikinci oldu. Sonra da basketbol tarihimizde bir ilki başararak Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı.

Basketbol dünyasında herkesin sevgi ve saygı duyduğu büyük spor adamı Obradoviç'in, kararını bir kez daha gözden geçirmesini ve kulüp tarihine şanlı sayfalar eklemeye devam etmesini tüm kalbimle diliyorum.