Patagonya’da gelecekten endişe duyanların oranı yüzde 61’e çıkmış!..

MAK Araştırma Şirketi'nin paylaştığı son verilere bakar mısınız?

Geçen yıla göre turizm geliri kaybı; yüzde 96,

Son dört ayda işini kaybetme oranı; yüzde 20,

Hane bazlı ekonomik gelir kaybı; yüzde 40,

Gelecek ekonomisinden endişe duyanların oranı; yüzde 61,

Eğitim sisteminden memnuniyet oranı; yüzde 32,

Adalet sistemine duyulan güvenin oranı; yüzde 27 çıkmış!..

Yani vatandaşın yüzde 73'ü adalet sistemine duyduğu güveni kaybetmiş!..

Şirketin sahibi Mehmet Ali Kulat, en alta da “Yanlış anlaşılmasın, PATAGONYA'dan bahsediyorum” notunu düşmüş!..

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Özgür Demirtaş ise güçlü ülke olmanın koşullarını şöyle sıralamış:

Liyakat + adalet + şeffaflık + bağımsız kurumlar + bilim + evrensel eğitim + fırsat eşitliği = Süper güç…

Ülke ismi vermemiş ama günümüz Türkiye'sinde uygulanmayan evrensel doğruları yazmış.

Bir bakıma “Bunlar hayata geçirilmeden güçlü ülke iddiası” hayalden öte gitmez demeye getirmiş!

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Dünyaca saygın bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Celal Şengör de bu köşeye gönderdiği mektubunda çok ilginç bir konuya değinmiş:

“Sevgili Uğur Ağabeyciğim,

Ayşe Sultan'ın hatıratı ‘Babam Abdülhamit' başlığı altında, 1960 yılında, Güven Yayınevi tarafından basılmıştır. Kitapta Ayşe Sultan ismini Ayşe Osmanoğlu olarak belirtmiştir. Ayşe Sultan, Abdülhamid'in dördüncü kadınefendisi Müşfika Kadınefendi'nin kızı olup, padişahın 1887 yılında dünyaya gelen onuncu çocuğuydu.

Kitabın 72'nci sayfasında Saray'daki adetleri anlattığı kısımdan alıntılıyorum:

‘Üç gün Şeker, dört gün Kurban Bayramı hep böyle devam ederdi…'

Yani kitapta Ramazan Bayramı deyimi yok!..

Bu bayramın Arapça'daki orijinal adı ise ‘İftar Bayramı' anlamına gelen ‘Eid al-Fitr'dır.

En içten sevgi ve saygılarımla, ellerinden öperim.”

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Geride kalan bayramın hafızalarda nasıl yer ettiğine gelince;

“Vatandaştan, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin alınmadığı ancak buralardan bedava geçebilmek için sokağa çıkanın 3100 TL ceza ödediği bayram!.. Ayrıca hiç kimsenin geçmediği yol ve köprüler için yandaş müteahhitlere 72 milyon liralık ödemenin yapıldığı bayram!..”