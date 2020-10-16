Pilotun ölümü…

Gazeteler onun ölümünü “Bir Türk Hava Yolları (THY) pilotu daha Covid-19'a yenildi” başlığıyla verdiler. Habere göre; 51 yaşındaki Kaptan Pilot Ender Tamer Erol, bir süredir tedavi gördüğü Yalova'da yaşamını yitirmiş, böylece salgında kaybedilen pilot sayısı 5'e ulaşmıştı.

Erol, astsubay rütbesiyle Kara Kuvvetleri'nde görevini sürdürürken pilot eğitimi almış, uzun yıllar helikopter pilotu olarak çalıştıktan sonra THY filosuna katılmıştı.

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Pilotun ölümüyle ilgili haberler genellikle bu kadardı.

Oysa birçok Covid-19 kurbanı gibi, onun yaşamında da hayaller, hüzünler, acılar, mutluluklar ve dinlerken gözlerinizi yaşartacak öyküler vardı.

Onlardan birini ben aktarayım…

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17 Ağustos 1999'daki Büyük Marmara Depremi'nin hemen sonrası…

Askeri helikopterler durmaksızın hastanelere yaralı taşıyor.

Hayat kurtarmak için yarışan pilotlardan biri de Astsubay Ender Tamer Erol…

Bu uçuşların birinde Yalova'dan aldığı bir yaralıya refakat eden yakınının kendisini dikkatle süzdüğünü fark ediyor ve dayanamayıp “Hayrola birine mi benzettiniz?” diye soruyor. Depremzede yakını “Hayır benzetmedim, görür görmez tanıdım. Çünkü sizi hiç unutmadım ki” diyerek başlıyor anlatmaya…

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“Biz çocuktuk. Yaşadığımız unutulmuş Güneydoğu köyüne siz yine helikopterinizle gelmiş ve köyün acil ihtiyacı olan bazı malzemeleri getirmiştiniz. Biz çocuklar da merakla helikopterinizin çevresinde toplanmış, sizi seyrediyorduk. İşiniz bitince el sallayarak havalandınız. Ama gökyüzünde yükselirken ani bir kararla tekrar inip bize ‘Gelin bakalım çocuklar. Madem bu kadar merak ediyorsunuz, sizi biraz gezdireyim' dediniz. Sonra hepimizin kemerlerini sıkı sıkıya bağlayarak köyün üzerinde birkaç tur attırdınız. Sizin gibi iyi kalpli birini nasıl unutabilirim? Şimdi de enkaz altından zorlukla çıkardığımız yakınımın kurtarıcı meleği oluyorsunuz. O nedenle hayranlıkla seyrediyorum…”

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İnsan sevgisi ile yoğrulmuş, yüreği iyilik dolu pilot Ender Tamer Erol'u böyle anlatıyor emekli Astsubay Bilal Karataş ve diğer devre arkadaşları…

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Değerli ilginizle kısa sürede çok satan kitaplar arasına giren “İNAN KARDEŞİM KAZANACAĞIZ”ı Covid-19 şehitlerine ithaf ederken, arka kapağına şöyle yazdım;

“İnsan için en değerli şey hayattır. Çünkü bir kere verilir insana o hayat… Hayat aynı zamanda bir görevdir. Sağlığımızı korumak, kendimize iyi bakmak, sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve onurlu bir şekilde yaşamak şeklinde tanımlayabileceğimiz bir görev…”

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Başkalarına iyilik yaparken, hizmet sunarken ya da hayat kurtarmaya çalışırken kendileri için en değerli varlık olan hayatlarını kaybedip Covid-19'a yenik düşen herkese rahmet ve sonsuz minnetle…