Bu adı duydunuz mu?

Duymayanlara hemen anlatayım:

Sao Tome ve Principe, Batı Afrika'da Gine Körfezi açıklarındaki iki adanın ismi. Birleşmeleriyle oluşan ve yarı başkanlık sistemiyle yönetilen ülkenin adı da; Sao Tome ve Principe Demokratik Cumhuriyeti.

1975 yılından bu yana da bağımsızlar. Toplam bin kilometrekarelik bir alana sahip bulunan ülkede yaklaşık 200 bin kişi yaşıyor.

Kişi başına düşen gelir ise 1600 dolar civarında.

Özetlemek gerekirse, bizim bir zamanlar adı sanı duyulmamış ya da geri kalmış Afrika ülkeleri için kullandığımız “Muz Cumhuriyeti” tanımı var ya, işte ona tam uygun bir cumhuriyet!..

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Ama… Evet ama…

Önceki gün yayımlanan Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2019 yılına ait “Yolsuzluk Algı Endeksi”ni göre, bizden çok iyi konumda.

Onlar 46 puanla 64'üncü sıradalar, 82 milyonluk koskoca Türkiye Cumhuriyeti ise 39 puanla 91'inci durumda!..

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında 65'inci sırada olan Türkiye, bu 18 yıl boyunca 26 basamak gerilemiş!..

Sadece geçen yıl 13 basamak kaybetmiş!..

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Öyle ki;

Butan, Şeyşeller, Botsvana, Saint Vincent ve Grenadinler, Kabo Verde, Kıbrıs Rum Yönetimi, Saint Lucia, Malta, Ruanda, Mauritius, Namibya, Vanuatu, Belarus, Karadağ, Senegal, Surinam, Solomon Adaları, Benin, Burkina Faso, Guyana, Lesotho gibi ülkelerin bile gerisinde kalmışız.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Battılar” dediği İskandinav ülkeleri arasında Danimarka 1'inci sıraya yerleşirken, Finlandiya, Norveç ve İsveç de ilk 7'deki yerlerini korumuşlar.

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36 ülkeden oluşan OECD topluluğunda ise sondan 2'nci sırada yer almışız!..

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Uluslararası Şeffaflık Derneği uzmanları bu hızlı düşüşün nedeni olarak; gücün otoriter rejimlere benzer yoğunlukla tek elde toplanmasını, yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerine yönelik ihlallerin artmasını, kamu kurumlarının özellikle de denetleyici ve düzenleyici kurumların etki ve işlevlerini yitirmesini, Meclis'in denetim ve hesap sorma gücünü kaybetmiş olmasını göstermişler…

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Görünen o ki iş başına gelirken yolsuzluğun kökünün kazınacağını vadeden AKP yönetimindeki Türkiye, bu hızlı basamak kaybı devam ettiği takdirde dünya lideri olabilir!..

Ama ne yazık ki yolsuzlukla mücadelede değil, “yolsuzluk yapılan ülke” algılamasında dünya liderliği!..