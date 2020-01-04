Saygın iş insanı suç makinesi çıktı!..

Yargılama sonucunda;

– Resmi belgede sahtecilikten 4 yıl,

– Şantajdan 1 yıl 3 ay,

– Özel hayatın gizliliğini ihlal etmekten 1 yıl 3 ay olmak üzere toplam 6 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

★★★

Ankara 8'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararları, İstinaf Mahkemesi'nce de onandı ve kesinleşti.

★★★

Yargılama sürecinde sanığın sahte bono düzenlediği, bununla yetinmeyip bu sahte belgeyi icraya vererek 400 bin liralık icra inkar tazminatı almak istediği ortaya çıktı.

Sanığın daha önce de sahte ÖSYM belgesi düzenlemek, yani resmi evrakta sahtecilik suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 aylık hapis cezası bulunuyordu. Yeni cezalarla birlikte ertelenmiş bu hüküm de uygulamaya konulacak.

Aynı kişi geçen ay da “çocuklara ait müstehcen görüntü bulundurmaktan” 3 yıl hapis cezası almıştı.

★★★

Şimdi geliyoruz bu suç makinesinin kim olduğuna…

Kim biliyor musunuz?

Seçim döneminde yandaş medya tarafından Mansur Yavaş aleyhine yürütülen karalama ve iftira kampanyası süresince “saygın iş adamı” manşetleriyle tanıtılarak, Yavaş'a yönelik itibarsızlaştırma ve algı operasyonunda baş aktör olarak kullanılan Necmettin Kesgin!..

★★★

Peki bunlar neden yapılıyor, Yavaş niçin hedefe oturtuluyor?

Hemen söyleyeyim:

Şeffaf ve hesap verebilen bir Büyükşehir Belediye Başkanlığı anlayışını hayata geçirdiği…

“Ankara'nın rantı bundan böyle Ankaralıların olacak, rant baronlarının ceplerine gitmeyecek” dediği…

Meclis toplantılarını ve ihaleleri canlı olarak yayınladığı ve böylece tüyü bitmemiş yetim hakkına sahip çıktığı için hedefe oturtuluyor …

★★★

Saygın iş insanı (!) Necmettin Kesgin'in ipliğinin pazara çıkması bu saldırıyı sonlandırır mı?

Asla!

Adım gibi eminim ki daha ağırları gelecek!

Ama bu olayda gördüğümüz gibi, kendisi doğruluktan sapmadığı sürece, hakikat topallayarak da olsa hedefine mutlaka ulaşacak ve Mansur Yavaş, toplum vicdanındaki yerini tertemiz bir şekilde, hatta güçlenerek korumaya devam edecek.

★★★

Algı operasyonlarını yapanlar, son yerel seçimlerde Türkiye'de sessiz bir devrim olduğunu göremiyorlar.

Bundan böyle hesap verebilir şeffaf belediyecilik anlayışına bağlı kalan, uygulamalarıyla seçmenin güvenini kazanarak başarılı olan başkanlar görevlerine devam edecek, yapamayanlar elenecek.

Bunun kararını da yandaş medya değil, seçmen vicdanı verecek!..