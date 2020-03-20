Tarih, Çinli Doktor Li ve Doktor Güle Çınar’ı unutmayacak!..

“Koronavirüs”ün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'daki bir hastanede görev yapan 34 yaşındaki idealist Doktor Li Wenliang, ocak ayında salgını dünyaya ilk duyuran hekim olarak tarihe geçti. Onun açıklamasına kadar suskun kalarak ürkütücü gerçeği halktan gizleyen Çin yönetimi, hemen doktorun peşine düştü.

★★★

Ancak talihsiz doktor, çalıştığı hastanede “Koronavirüs”e yakalanıp hayatını kaybetti.

★★★

Çin yönetimi Dr. Li'nin trajik öyküsünden ve onun hayatı pahasına meslek ahlakı ve ilkelerine bağlı kalmasından gereken ibret dersini almakta gecikmedi.

Böylece Çin, virüs tespit edilenlerle hayatlarını kaybedenlerin sayılarını tüm dünyaya şeffaf şekilde duyurmaya başladı.

Ve tarihte benzeri görülmemiş bir seferberlikle de “Koronavirüs”ü neredeyse ülkeden uzaklaştırmayı başardı.

★★★

Dr. Li'nin yaşadığı talihsizliğin bir benzeri, önceki gün Ankara'da yaşandı.

Kendisini yakından tanıyanlarca “Görev yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde son beş gündür hiç uyumadan çalışan ve hayatını hastalarına adamış bir doktor” olarak tanımlanan Güle Çınar'ın meslektaşlarını “Koronavirüs” ile mücadeleye hazırlarken yaptığı kapalı devre konuşma, “cımbızlanarak” sosyal medyada paylaşılınca kıyamet koptu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, söz konusu konuşmanın bilgiye dayalı olmadığını söylerken, Başhekimlik de sert bir açıklama ile Dr. Güle Çınar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

★★★

Yönetime tepkiler artarken Güle Çınar'a en büyük destek, öğrencilerinden geldi. Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencileri yaptıkları açıklamada görüntülerin gizli olarak kaydedilip kesilerek servis edildiğini vurguladılar. Ayrıca onun salgın sürecinde gece gündüz demeden çalıştığını belirttiler.

★★★

Hastane yönetimine göre; Dr. Çınar, Çinli meslektaşı Li gibi konuşmuş ve umreden dönen ilk kafilelerin karantinaya alınmadan evlerine gönderilmelerinin “Koronavirüs” mücadelesinde riskleri artırdığını söyleyerek, büyük bir suç işlemişti.

Oysa umreden daha sonra gelenlerin öğrenci yurtlarında 14 gün süreyle karantina altına alınmaları, onun doğru konuştuğunun kanıtıydı.

★★★

Demem o ki;

Küresel salgınla mücadele ederken kıt imkanları en iyi değerlendiren ve insanüstü bir gayretle hastalarını sağlıklarına kavuşturmaya uğraşan sağlık çalışanlarını suçlamalarla baskı altına almak yerine, onlara sahip çıkıp moral vermek, hepimiz için vazgeçilmez bir insanlık görevi olmalı.

Bu nedenle Dr. Güle Çınar'ın şahsında, hayatları risk altında olan tüm fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, minnetle alkışlıyorum.