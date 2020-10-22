Utanç verici bir Türkiye gerçeği!..

“Önceki gün ünlü bir marketler zincirinde üst düzey yönetici olan dostumla konuşurken, söz döndü dolaştı ürün hırsızlıklarına geldi. Meğer son dönemde en çok çalınan ürünlerin başında çocuk mamaları geliyormuş!..

Nedenini sordum. ‘Hem büyük boyutlara varan işsizlik ve pahallılık, hem de bilinçsiz toplum kesimlerinde doğum oranlarının artması' dedikten sonra, yürek yakan bir örnek verdi:

Kısa süre önce kucağında altı aylık bebeğiyle 2 paket mama çalan bir kadın yakaladık. Ağlayarak eşinin işsiz, üstelik ileri derecede kanser hastası olduğunu söyledi. Anlattıklarına bakılırsa, ikiz küçük çocukları daha varmış. Onlara evlerde temizlik işleri yaparak bakıyormuş. Ancak kocası yatağa mahkum olunca, temizliğe de gidemez olmuş!.. Çalmasa saatlerdir besleyemediği bebeğinin ölmesinden korkmuş!..

Polis çağırıp, işlem yaptırmaya hazırlanıyorduk ki, aklıma söylediklerini soruşturmak geldi. Çünkü bazı hırsızların mamaları dışarıda satmak için çaldıklarını biliyoruz!..

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Arkadaşlardan birini görevlendirerek, kadının verdiği adrese gidip bakmasını söyledim. Bir saat sonra döndüğünde, ağlamamak için kendini zor tutar haldeydi. Varoştaki evde tam bir sefalet tablosuyla karşılaşmış. Üstelik hasta adamcağız yatağında inim inim inliyormuş.

Kadını polise teslim etmek yerine, ‘Başımızın gözümüzün sadakası olsun' diyerek, çocuk mamaları ve diğer ihtiyaç malzemeleriyle dolu bir koliyle evine gönderdik.

Bunu yaparken bir daha böyle bir davranışa yeltenmemesini, zira cezasının 3 yıla kadar hapis olduğunu tembihlemeyi de ihmal etmedik!..”

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Sevgili okurlarım, yukarıdaki satırları 16 Mart 2018 tarihli köşemden alıntıladım.

O tarihte bu büyük sorunun üzerine giden CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Meclis'e soru önergesi vermiş ve son bir yılda bebek maması fiyatlarına yüzde 70'e varan oranlarda zam yapıldığını belirterek, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'a şu soruları yöneltmişti:

– Bebekler için hayati önem taşıyan mamalar, neden Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeme kapsamına alınmıyor?

– Bebek sahibi olan her ailenin önemli gider kalemini oluşturan mamalardaki yüksek fiyat artışları neden önlenemiyor?..

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Aradan 2.5 yılı aşkın bir süre geçti…

Mama fiyatları durmadığı gibi, dokunanın elini yakacak kadar arttı.

Bebek maması hırsızlığı da rekor düzeye çıktı!..

Koronavirüsle mücadele sürecinde ekonomik krizin derinleşmesi ve döviz kurlarına paralel olarak ithal ürünlere sürekli fiyat artışı yapılması üzerine, CHP'nin çalışkan isimlerinden TBMM Başkanvekili, Ankara Milletvekili Levent Gök yeniden devreye girdi ve bu kez, Meclis'e bir yasa önerisi getirdi.

Gök bu öneriyle; Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını ve bebek maması ile bezlerinden Katma Değer Vergisi alınmamasını talep etti.

Gerekçe olarak da aşağıda özetlediğim gerçekleri gösterdi:

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“…Derinleşen ekonomik kriz nedeniyle döviz kurlarında yaşanan tarihi yükselişten ithalat ve ihracat faaliyetleri gösteren firmalarımız derinden etkilenmiş, ithal mallarda kur farkından kaynaklanan fiyat artışları da, yurttaşlarımızın alım gücünü düşürmüştür. İthalata bağımlı konumda olduğumuz en kritik alanlardan birisi ise, bebek mamaları ve bebek bezi ürünleridir.

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…Bebek maması ve bebek bezi ürünlerinin çok yüksek fiyatlarla satılır hale gelmesi nedeniyle bu ürünlerde hırsızlık vakaları artış göstermiş, marketler ürünlere hırsız alarmı takmak zorunda kalmışlardır. Alım gücü azalan yurttaşlarımız, çocukları için hayati önem taşıyan ürünleri alamaz duruma gelmişler ve ucuz gıda maddelerini karıştırarak evlerinde mama yapmaya başlamışlardır. Ancak ev yapımı mamalar bebeklerin beslenme ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılayamamaktadır. Özellikle çeşitli sağlık sorunları yaşayan ve besin değeri yüksek gıda ile beslenmek zorunda olan bebeklerin aileleri, çocuklarının gelişim süreciyle ilgili derin endişeler taşımakta ve bizlerden acil yardım beklemektedirler.

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…Çocuklarımızın sağlıklı gelişimlerinin önünün açılması ve ailelerine bu konuda destek olunması, sosyal devlet ilkesinin gereğidir.

…Bebek maması ve bebek bezi ürünlerinde uygulanan Katma Değer Vergisinin (KDV) kaldırılması ürünlerde belirgin bir ucuzlama sağlayacaktır.

…Bu kanun değişikliğiyle çocuklarımızın sağlıklı gelişiminin teminat altına alınması, hane bütçelerine destek olunması ve sözü geçen ürünlerdeki ticaret hacminin artırılması amaçlanmıştır.”

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CHP”li Levent Gök'ü kutluyor ve yasa değişikliğinin bir an önce gerçekleşmesini diliyorum.

Çünkü yönetenlerin her fırsatta çok çocuk sahibi olmayı önerdikleri ülkemizde, bir anne veya babanın bebeklerinin ölmemesi için mama hırsızlığı yapmak zorunda kalmasını, utanç verici bir durum olarak görüyorum…