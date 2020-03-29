Ya koronavirüse hazırlıksız yakalansaydık!..

“Türkiye'den Çin'e yapılan hazır giyim ve konfeksiyon dış satımı, bu ülkeden gelen tek kullanımlık maske talebinin etkisiyle, şubat ayında yaklaşık yüzde 500 artarak 30 milyon 500 bin dolara çıktı… Geçen yılın aynı döneminde Çin'e hiç maske ihracatı yapılmazken, bu yıl şubat ayı içinde 13 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti…”

Okuduğunuz haberi devletin Anadolu Ajansı'ndan alıntıladım.

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Hatırlayacaksınız, Çin'in virüsün yayılmasını engellemeye uğraştığı dönemde, bu ülkeden gelen fotoğraflarda, herkesin korunma amacıyla maske takmış olduğu dikkat çekiyordu.

Koronavirüs tsunamisi Türkiye'yi vurmadan önce de ABD'ye 500 bin adet test kiti ihraç ettiğimiz, İran'a da 50 bin adet kit hibesinde bulunduğumuz biliniyor!..

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Ama koronavirüs hastalarının sayısında patlama olup sağlık çalışanları “Yeterli sayıda maske bulamıyoruz” diye feryat etmeye başlayınca, İçişleri Bakanlığı ekipleri, maske üreticilerine baskın düzenliyor ve ürünlere el koyarak hastanelere dağıtılmasını sağlıyor!..

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Bu arada Sağlık Bakanlığı bir yandan yoğun bakım yatak sayısı ve ekipman bakımından hiçbir sıkıntı olmadığını açıklıyor, öte yandan yoğun bakım hastaları için zorunlu olan oksijen cihazları üretimini hızla artırabilmenin yollarını arıyor! Bu amaçla özel kuruluşlarla anlaşmalar yapıyor.

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Örneğin Divan Oteli'ni sağlık çalışanlarının konaklamasına tahsis eden Koç Grubu, Çerkezköy'deki tesislerinde üretmeye başladığı 20 bin adet solunum cihazını Sağlık Bakanlığı'na hibe edeceğini açıklayarak, kendisine yakışan örnek bir davranışta bulunuyor.

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Zordaki ülkelere hayat kurtaracak tıbbi malzeme ihraç etmek veya hibede bulunmak, alkışlanması gereken yüce bir insanlık görevi. Ama öncelikle sağlık çalışanlarımız ve hastalarımızın ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamak koşuluyla!..

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Bütün bunlar ortadayken sorumlu mevkidekiler ısrarla “Türkiye'nin koronavirüse hazırlıklı yakalandığı” vurgusunu yapıyorlar.

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Allah korusun, ya bir de hazırlıksız yakalanmış olsaydık!..