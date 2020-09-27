Yılın en garip ama gerçek haberlerinden biri!..

Malum, aylardır koronavirüs salgınıyla boğuşuyoruz. Alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı, salgının başladığı ilk günden bu yana tartışma konusu. Bu nedenle toplumda korku ve stres yaygın durumda…

Maske, mesafe ve hijyen gibi önlemlerin zorunlu olması gereken salgınla mücadele sürecinde, düğünler sık sık gündeme geliyor. Çünkü düğünlerin çoğunda davetlilerin kurallara pek riayet etmedikleri gözleniyor. Önlemleri denetleme görevini ise polis yapıyor.

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Şimdi sıkı durun.

Bir benzerine belki de hiçbir ülkede rastlanılmayacak olay şimdi başlıyor.

Çünkü bir düğünde önlemlere uyulmasını isteyen polis, saldırıya uğruyor, bu yetmemiş gibi sürülüyor, sürdüren ise Covid-19'a yakalanıyor!…

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16 Ağustos, Antalya-Korkuteli…

O gece AKP Korkuteli Gençlik Kolları Başkanı Hamdi Murat Urlu evleniyor.

Davetliler arasında AKP MKYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse ile çok sayıda AKP yöneticisi bulunuyor. Düğün geç saatlere kadar devam edince, bir polis geliyor ve salgın önlemlerini hatırlatıp düğünün bitirilmesi gerektiğini söylüyor.

Vay, sen misin bunu diyen?

Düğünde eğlenen bazı kişiler uyarıyı yapan polis memuru R.K.'nin üzerine yürüyor. Olay büyüyünce takviye ekip çağrılıyor.

Korkuteli'ndeki yerel gazetelerin haberine göre; AKP Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar da polis memuru R.K.'ye tepki gösteriyor.

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Düğünden bir gün sonra Kemal Sancaktar, polis memuru R.K.'yi arayıp “Sen kimsin ki düğünümüzü kapatıyorsun. Sen AK Parti düşmanı mısın” diyor.

Polis memuru salgın önlemlerini uyguladığını söylemesine rağmen, kısa süre içinde Serik'e sürülüyor.

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Mağdur polis yeni görev yerine giderken, düğün sahipleri koronavirüsle temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alınmaya başlanıyor. Bunlardan biri kim biliyor musunuz?

AKP İlçe Başkanı Sancaktar, eşi ve çocuğu!..

Sancaktar, testlerinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından, “Ne yazık ki artık ben de POZİTİF bir vaka olarak, pazartesi günü itibarıyla Korkuteli Devlet Hastanesi'nde tedavi altındayım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki bu hastalığa yakalananlar maalesef her aşamasında elinde olmayan zorlu bir süreç yaşıyorlar. Onun için ne olursa olsun uyarıları dikkate alalım, sağlığımızın kıymetini bilelim” diyerek duyuruyor.

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Olayın sosyal medyada konuşulması üzerine sürgün edilen polis memuru R.K. kendi hesabından yaptığı paylaşımda, “Yok yok, bu kesin ben değilimdir diyeceğim de benden başka düğünü kapattırdığı için sürülen olmadı ki!.. Ayrıca düğünde Covid-19'a yakalanan arkadaşlara da geçmiş olsun, Allah'tan acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullanıyor.

Sancaktar da tedavi olup iyileşiyor…

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Dünkü sözcü'de okuduğunuz bu başarılı habere “yılın en garip ama gerçek haberlerinden biri” derken haksız mıyım sevgili okurlarım?..

Hepinizin Covid-19 belasından uzak, sağlık ve mutluluk dolu bir pazar günü geçirmenizi dilerim.