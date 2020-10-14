Yürek yakan patlama!..

Dün sabah yazıma başlamak üzere bilgisayarı açtığımda, elektronik posta kutuma gelen iletiler peş peşe akmaya başladı.

İşlem tamamlandığında saydım, 16'sı burs arayan gençlerden geliyordu.

Hepsi de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun, (KYK) yükseköğrenim gören gençlere verdiği kredilerin, artan ekonomik kriz koşullarında yetersiz kaldığını söylüyor, kendilerine el uzatacak birilerinin yardımını beklediklerini belirtiyorlardı.

Onlara nasıl bir cevap verebileceğimi karar kara düşünürken, bu kez CHP'nin çalışkan isimlerinden Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aynı konuda yürek yakan değerlendirmeler yaptığı iletisi düştü.

Duygularıma tercüman olduğu çalışmasında Gürer, bu yıl burs taleplerinde patlama yaşandığını belirterek, şu acı tespitlerde bulunuyor:

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■ Her gün onlarca genç, burs verecek birini bulabilme umuduyla kapı kapı dolaşıyor. Öyle ki, okumak için burs arayan gençlerle her yerde karşılaştığımız gibi, telefon, mail ve sosyal medya üzerinden aynı talepte bulunan birçok genç olduğunu görüyoruz…

■ Ülkemiz bu hale hiç düşmemişti!.. Ailelerin, üniversite eğitimi almak isteyen çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamaz duruma gelmesi nedeniyle, gençler burs alabilmek için her kapıyı çalmak zorunda kalıyorlar… Bunda ekonomik krizin etkisi büyük.

■ Özellikle ailelerinden uzak şehirlerde üniversite eğitimi alan gençlerin içine düştükleri çaresizliği gören kötü niyetli kişiler, onların taleplerini karşılarken çocuklarımızı borçlandırıyorlar. Televizyon ve gazetelerde bunların kurdukları tuzaklara düşürülen gençlerin yaşadıkları mağduriyetlerin haberlerine artık daha sık rastlıyoruz. Öyle ki bu sorun, ilgili kurumların derhal tedbir almalarını gerektiren kanayan bir yara haline gelmiş durumda.

■ Derslerinin ve notlarının iyi olmasına rağmen maddi olanaksızlıklar nedeniyle temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadıklarını söyleyen gençler, okumak istediklerini, ancak yaşadıkları mağduriyetin her şeyin önüne geçtiğini anlatıyorlar…

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Ülkemizde açlık sınırının altında gelirle yaşamak zorunda kalan onbinlerce ailenin bulunduğuna işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer devam ediyor:

“Bu ailelerin çocukları nasıl yükseköğrenim görecek? Temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan aile, oğlunu, kızını başka bir şehre gönderip, onların üniversite eğitimi almasını nasıl sağlayacak? Hiçbir dönem burs arayan öğrenci sayısı bu kadar artmamıştı. Sosyal devletin görevi, üniversitede okumak isteyen gençlerin ihtiyacını karşılamaktır. Ancak verilen burslar ve krediler yeterli olmadığı için gençler, çareyi kapı kapı dolaşarak burs aramakta buluyor. O kapıların arkası da tuzaklarla dolu olabiliyor. Bu dönemde toplumun her kesimi ciddi ekonomik sıkıntı yaşadığı için, burs veren kişi ve kuruluş sayısı da giderek azalıyor.

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CHP Milletvekili yerden göğe kadar haklı olduğu tespitlerini şu soruyla bitiriyor:

“Ülkemizde ekonomik krizden kaynaklı işsizlik rekor kırıyor. Milyonlarca genç İŞKUR'un kapısında bekliyor. Genç işsizlerin sayısı da giderek artıyor. Üniversite mezunu her 4 gençten 1'inin işsiz olduğu ülkemizde, KYK öğrenim kredisi borçlarını ödeyemediği için evine icra gelen gençlerin yaşadığı mağduriyeti kim giderecek?..”

Bu hazin tablo, Türkiye”yi yönetenlerin vicdanlarını hiç sızlatmıyor mu?..”

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Çalışkan vekil, sadece eleştirmek ve durum tespiti yapmakla yetinmiyor, çözüm önerisi de getiriyor. Ona göre “Burs arayan öğrenciler için valilikler devreye girmeli, ayrıca vakıf, dernek ve gönüllülerin burs vermeleri teşvik edilmeli…”

Tamam da, onların çabaları yeter mi?

Kitaplarının gelirleriyle burs veren bir yurttaş olarak söylüyorum; yetmez!…

Peki ne yapmalı?..

Yarınlarımız olan, ama içinde bulundukları bu içinden çıkılmaz koşullar nedeniyle geleceklerini yurt dışında arayan gençlerimiz için elbette çok daha fazlası yapılmalı.

Örneğin teşvik, vergi indirimi gibi uygulamalarla yandaşlara aktarılan ülke kaynakları, son kuruşuna kadar bu pırıltılı gençlerimize harcanmalı.

Harcanmalı ki, bir ülkenin yarınları için en büyük tehlike olan beyin göçü durdurulup, tersine çevrilebilsin!..

FETÖ'ye ilk kez FETÖ diyen SÖZCÜ Gazetesi'nin Emin Çölaşan ve Necati Doğru gibi yurtsever ve cesur yazarlarının da aralarında yer aldığı değerli yönetici ve çalışanlarına verilen cezaların onanmasına, en çok FETÖ lideri Fetullah Gülen sevinmiştir!.. Gerek bu, gerekse Enis Berberoğlu konusunda yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararına uymayı reddettiği gelişme ile ilgili ayrıntılı yazım yarın…