2020 çok sıcak haberlerle başladı

Sevgili okuyucularım, 2020 yılının ilk haftası gerçekten çok sıcak haberlerle başladı. Adeta haber merkezleri üst üste gelen sıcak haberleri yetiştirmek için yoğun bir mesai harcadılar. Amerika ile İran gerginliği dünyayı oldukça tedirgin etti. Geçtiğimiz Çarşamba sabahı, İran'ın, Irak'taki Amerikan üstlerine füze yağdırması ile birlikte yine birkaç saat sonrasında çarşamba sabahı İran'dan kalkan Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının kalkış esnasında düşmesi ile birlikte 176 yolcu ve mürettebatın hayatını kaybetmesi hem çok üzdü hem de tüm dünyanın kafasını çok karıştı. Her şey kara kutuda belli olacak. Ama gelen açıklamalar uçağın arıza nedeniyle düştüğünü ifade ediyor. Rotamızı ekranlardaki dizilere çevirdiğimizde, ‘Sefirin Kızı'nın büyük başarısını görebiliyoruz. ‘Sefirin Kızı' pazartesi akşamı Star TV'de yayınlanıyor. Ve gerçekten de büyük bir başarı grafiği çiziyor. ‘Sefirin Kızı' birkaç haftadır yayında olmasına rağmen reyting listesinin zirvesine ortak oldu. Başladığı gün bu dizinin çok tutulacağını, senaryonun çok iyi olduğunu zaten yazmıştım. Nitekim dediklerim çıkmış oldu. FOX'ta bu yıl mucize reytingler alan

‘Mucize Doktor' aynı başarısını sürdürüyor. 2020 yılı bence yine dizi yıl olacak. Diziler çünkü çok iyi kitlelere sahip olabiliyorlar. Dizi seyircisi kendi hayatlarından kesitleri dizinin rol modellerin de görebiliyorlar. Bu da dizilerin oldukça fazla seyredilmesine neden oluyor. Bu arada Türkiye'nin bence en iyi ekran yüzü olan ve geçmiş yıllardaki dizilerin efsane oyuncusu Aydan Şener hem güzelliği, hem de mütevazı hayat anlayışıyla, gerçekten hümanizm dünyasında muhteşem bir çizgisi olduğunu düşünüyorum. Milyonlarca hayranı olan Aydan Şener'in her zaman duruşu örnek kişiliği ile takdir etmişizdir. Senaryolar konusunda çok hassas davranan ve her rolü benimsemeyen Şener'in inşallah yine eskisi gibi güzel bir dizinin başrolünde görmek isteriz. Sevgiyle kalın…