2020’nin şampiyonu kim olacak?

Sevgili okuyucularım, ligin son haftaları adeta bıçak sırtında geçiyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından, Trabzonspor çok konuşulan Alanya maçında puan kaybedince maçtan sonra bir hayli farklı spekülasyonlar neden oldu. Trabzon bugün bordo mavili takım için bir şansızlık olmazsa Ankaragücü'nden alacağı 3 puanla rahatlama yolunda önemli bir adım atmış olacak. Haftanın en zorlu maçı hatta ligin şampiyonluk mücadelesini çok etkileyecek Galatasaray -Başakşehir müsabakasının sonucunun ne olacağı hepimiz bekliyoruz. Özellikle Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray'ın as kalecisinin sakatlığından sonra yerine geçen yedek kaleci Okan'ın mücadelesi tarzında geçeceğine inandığım maçın atmosferinin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Beyaz TV ekranında hafta sonları başarılı programlar yapan Tahir Sarıkaya'nın geçen haftaki konuğu geçmiş dönem 7 yıl Kuyumcular Odası Başkanlığı yapmış, Norayr İşler idi. Şimdilerde Pırlantacı İşadamları Dernek Başkanlığı yapan ünlü kuyumcu Norayr İşler yeni projesiyle dünyada pırlanta kesimini ülkemize getirmek istediğini ifade ederken ses tonu inanılmaz heyecanlı ve istekliydi. Vallahi ben de heyecanlandım. Düşünsenize pırlantaları ülkemizde kestiğimizde tüm aileler ve hanımlar çok mutlu olurlar. Projesini biz de tebrik ediyor, “Ülkemizde pırlanta ucuzlar ve çoğu hanım bu değerli taşa sahip olur” diyoruz. Rotamızı FOX ekranına çeviriyoruz. Her sezonun bitiminde Fatih Portakal'ın FOX ile yollarını ayırdığı gibi anlamsız haberler çıkar. Tıpkı bu yıl çıktığı gibi. Reyting rekorları kıran bir kişi veya kurumu neden böyle bir şey yapsın ki? Ayrıca korona haberlerin yoğun olduğu günlerde Fatih Portakal, 17 reyting yaparak gelmiş geçmiş haber bültenlerindeki en yüksek reytingini alarak tarihi rekor kırdı. Yaz projelerinin başladığı bu günlerde biz de ekran seyir gücünün yüksek olmasını diliyoruz. Ben her zaman söylüyorum küçücük android ekrana internete yoğunlaşacağıma 1968 yılından bu yana var olan TV ekranlarını her zaman

tercih ederim. Geçtiğimiz hafta çok değerli canım abim Mustafa Kemal Hacıbeyoğlu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Emniyet Teşkilatı'nda önemli yöneticilikler yapmış Mustafa Kemal Hacıbeyoğlu aynı zamanda çok izlenen kanallarda yöneticilik yapmış insancılığıyla, herkesin çok sevdiği Kemal abisiydi. Saygıdeğer abimin mekanı cennet olsun. Cenaze töreninde bizleri yalnız bırakmayan, Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç ve İsper Bölge Sorumlusu Ali Çiçek'e gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimi de bildirmek istiyorum… Sevgi ile kalın…