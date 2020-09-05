7 Eylül’de Tepeli başlıyor

Sevgili okuyucularım, 2 haftadır kamuoyunda çok konuşulan Fatih Portakal'ın istifasının hemen akabinde Selçuk Tepeli Habertürk'ten transfer edilmiş ve hemen provalara başlanmıştı… Selçuk Tepeli 7 Eylül Pazartesi saat 19.00'da Ana Haber Bülteni başladığında, Fatih Portakal'dan spikerlik ve yorumculuk görevini devir alıp Fox Ana Haber spikerliğine başlayacak. Fatih Portakal'ın da yer alacağı devir teslim törenini ise Fox Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk gerçekleştirecek… Şentürk geçen hafta yazdığım gibi uzun yıllardır yetiştirdiği önemli spikerlerle adını dünyaya duyurdu… Selçuk Tepeli ile reytinglerin aynı başarısının devam edeceğini düşünüyorum… TV dünyasında dışarıdan bakıldığında ekran önünde olan kişiler normal olarak, çok ön planda görülür ve başarı, başarısızlık ona mâl edilir. Halbuki esas başarı ilk önce formatta, sonra da ekip ile kendisindedir… Futbolda nasıl sisteme dayalı top oynandığında başarı geliyorsa, TV ekranında formata dayalı veya dizilerde senaryoya bağlı başarı ivmesi reyting karnesinde konuşlanır… Fox haber merkezi de tüm haberlerinde sabah ve hafta sonu dahil olmak suretiyle hepsi mutfaktan gelen haberlerin doğrultusunda haberlerini yapıyor ve başarıya ulaşıyor…

Bu arada pazartesi sabahı İsmail Küçükkaya da ekrandaki yerini alacak… Tabii Küçükkaya'nın gelmesiyle birlikte reyting karnesinde değişiklikler olacak özellikle, Çağla Şıkel sıralamada yükselirken kanalların gün ortalamalarında puanlar bir nebze değişecek… Her zaman söylediğim gbi TV ekranında seperatör taşıyıcı olmak çok önemli, giren programın veya dizinin hangi reytingden aldığı çok önemli onun için kanallar akışlarını yaparken prototip temposuna çok dikkat ederler… Her bir yayınının öteki yayını taşıması şarttır… Pazartesi itibarıyla yeni yayın dönemi başlamış oluyor… İnşallah iyi bir sezon olur… Yapımcıların içerik olarak, doğru formatlı örnek program ve düzgün senaryolu dizileri hayata sokması dileklerimizi belirtirken, 23 yıldır hazırlayıp sunduğum ‘'Vahe ile Evdeki Mutluluk” programım bugün saat 12.00'de Star TV'de yeni bölümü ile sezona merhaba diyor.

Sevgi ile kalın.