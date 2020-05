Sevgili okuyucularım, Anneler Günü benim için her sene hüzünlü geçiyor. 9 yıl önce 11 Mayıs'ta kaybettiğim annemin pazartesi ölüm yıldönümü. Mekanı cennet olsun Anneciğimin… Bu duyguları içimde barındırarak, bu köşemden bir genç kardeşimizin çok anlamlı bir yazısını dile getireceğim. Bu kızımıza ünlü sanatçı ve oyuncu Binnaz Avcı annelik yapmış. “Kocaman yangınların ortasından geçmiş ve başına hiç bir şey gelmemiş gibi bazen davranmak zorunda kalırız. İnsanların, yüzlerine baktığınızda bir bağ oluşur aranızda, anlatmanıza da gerek kalmaz. Sadece onlara bakmanız yeterlidir. Ağlamanız, bağırmanız, susmanız onlar için sıradan olaylar değildir. Onlara göre her ne yapıyorsanız yanlış değildir! Çünkü, vardır bir bildiğiniz, duygu girdaplarında, içinizde çözülmeyecek milyonlarca düğümün atıldığı koca bir dünya sunar. Öyle sağlam, güzeldir ki bu hisler! Dile kolay tam on yıl… Küçük bir kız çocuğuydum, yalnız ve çaresiz! Bir şekilde kader bizi bir araya getirmişti ve bana anne olmuştu Kocaman yürekli BİNNAZ AVCI… Bazen coşkulu, bazen sakin, bazen de mutsuz daha bir sürü duygu durumu hasıl oluşur iç dünyamızda. En önemlisi de her şeye rağmen hayatın bize fısıldadığı bu ritimleri duymaktan vazgeçmemek, içimizdeki sevgiye ve aşka dair inancımızı yitirmemektir. Her fırsatta sevginin gücünü öğreten canım Binnaz annem sana minnettarım! Yarın anneler günü şu cümleleri söylemek istiyorum! Kutsal olan anne olmak değil, annelik yapabilmektir. Kendinden olmayanı anne şefkati ve merhametiyle sevebilmektir. Benim Binnaz annem bana öz bir anneden daha fazla sahiplendi huzurlarınızda hem kendisinin hem de tüm ananelerin anneler gününü kutluyorum” diyor genç Seline Çalışkan… Ünlü oyuncunun bu bilmediğimiz yönü çok anlamlı bana geldi, belli ki hümanizm dünyasında ikamet ediyor. Çocuğu hiç olmayan ama annesi olmayan bir çocuğun kalpten gelen bu duygularına vesile olan Binnaz anneyi kutluyorum. Son olarak rotamız spor ekranı. 12 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu (T.F.F) Başkanı Nihat Özdemir maçların başlayacağına dair açıklama yaptı. Ben koronavirüs vakalarının bu şekilde devam ettiği sürece 12 Haziran'da liglerin tekrar başlayacağını düşünmüyorum. Sanırım yeni bir Temmuz takvimi belirlenecek. Sevgi ile kalın…