‘Babil’ zirveye oturdu

Sevgili okuyucularım, son günlerin en çok beğenilen dizisi ‘Babil' muhteşem kadrosuyla birinci haftasında zirveye çıkarak büyük bir başarıya imza attı. Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Aslı Enver gibi isimlerin oynadığı ‘Babil' cuma akşamına kaşesini bastı. İzleyici bence tam not veriyor seyir defterinde. Çünkü güzel prodüksiyonları çabuk kavrıyor, izleyip zirveye oturtuyor. ‘Babil' hem kadrosu hem de senaryo akıcılığı ile zirveyi bırakmaz diye düşünüyorum. Yeni giren dizilerin başarısıyla Star TV reyting listesinde büyük bir atak kaydetti. ‘Güvercin' dizisinden sonrada ‘Sefirin Kızı' çok başarılı gidiyor. 3 kategoride birinci olan dizi ‘Çukur‘u geçerek pazartesi akşamını almış oldu. Rotamızı büyük bir başarıyla bu yıl devam eden Show TV'nin sevilen programı ‘Kuaförüm Sensin‘e çeviriyoruz. Ben burada ayrı bir parantez açmak istiyorum. Moda dünyasından yıllardır tanıdığımız ünlü modacı Muammer Ketenci büyük bir performans sergileyerek programa inanılmaz bir reyting katkısı sağlıyor. ‘Kuaförüm Sensin'in çok başarılı jüri üyesi Muammer Ketenci aynı zamanda ülkemizin en iyi modacılarından olmakla beraber bir çok üniversitede seminerlerde konuşmalar yapıyor. Son günlerin popüler ismi Muammer Ketenci yıllar boyunca çok önemli defileler yapmış muhteşem kreasyonlar hazırlamıştı. Kuaförüm Sensin'in jüri üyesi erdemli konuşmaları ile bir hayli dikkat çekiyor. Ekranların sevilen mimari Selim Yuhay geçtiğimiz günler içerisinde mobilya fuarındaydı. Hepinizin bildiği gibi 22 yıldır güzel ülkemizin 81 şehrinde, ihtiyaç sahibi ailelerimizin evini yeniliyoruz. Star TV'de yayınlanan programımızın çekimlerinde sohbet ettiğimiz Selim Bey şu günlerde YouTube kanalında program yapmakla beraber bir de mağaza açtığını ifade etti. Ekran yolculuğu geçtiğimiz yıl sonlanan Selim kardeşimize atıldığı bu önemli ticaret hayatında bol kazançlar ve başarılar diliyoruz. Futbolun sahada oynandığını Ziraat Kupası'nda bir kez daha gördük. Şahane bir futbolla Erzurumspor, çok güçlü rakibi Beşiktaş'ı tekrar aynı skorla 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Tüm Erzurumspor camiasını gönülden kutluyorum. Bu arada Üzeyir Söylemez 1964 yılından bu yana ilk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 42 km maraton koşacak. Kenya'da antrenmanlarına devam eden Üzeyir kardeşimize başarılar diliyorum. Sevgi ile kalın….