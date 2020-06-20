“Beşiktaş’ım bırakmam seni”

Sevgili okuyucularım, ligin ilk kulübü 1903 doğumlu Beşiktaş JK'nın hayati maçlarından birindeyim. 1981-1982 sezonunun son maçı. Eskişehir'deyiz. Maçın hakemi sizlerin yakından tanıdığı ünlü hakem Metin Tokat'ın babası Talat Tokat. Beşiktaş'ın tarih sayfalarında adını altın harflerle geçirmeyi bilen Türk futbolunun emekçi ismi son 20 yılda teknik direktörlük görevinde büyük başarılar yakalayan, Ziya Doğan'ın golü ile birlikte Kara Kartal 2-1 deplasmanda öne geçer. Tribünler karışır. Çünkü bu sonuç o yılların müthiş kulüplerinden olan Eskişehir'i kümeye düşürecektir. Maçın hakemi Talat Tokat yan hakem Hüseyin Karaca'ya çivili tahta gelince maçı tehir ederek, Beşiktaş 1966 – 1967 yılında elde ettiği şampiyonluğun ardından 15 yıl sonra tekrar şampiyon olmuştur. Eskişehirspor ise kendi sahasında bu mağlubiyetle alt lige düşmüştür. Ben o yıllar rahmetli anne ve babamdan izin alıp nerdeyse tüm Beşiktaş'ın deplesmanlarına giderdim. İçerdeki maçlarda ise yerim, kapalının tam ortası Bestekar Birol'un önüydü. Maç sonrası son durak ise Beşiktaş semtinin çarşısıydı. Çok önemli ve gerekli kampanyamızın başladığı gün, Beşiktaş'ımızın finansını başladım araştırmaya! Kolay değil çocukluğumda aldığımız harçlıkları biriktirerek her şeyimiz Beşiktaş olurdu. Sosyal medyada konuşulan borç krizi gerçeği çözüme kavuşmuştur. Şöyle ki; Beşiktaş JK tüzüğüne göre mevcutları ve borçları açıklama yetkisi Beşiktaş Denetim Kurulu'na verilmiştir. 1 hukuk uzmanı ile 8 hesap uzmanı mali müşavirden oluşan ve aktif çalışan Beşiktaş Denetim Kurulu 31.12.2019 tarihi itibariyle birleştirilmiş borcu raporda görüldüğü kadarı ile 2.9 milyar olarak açıklamıştır. 15.02.2020 tarihinde Divan Kurulu toplantısında Brüt borç 2.9 milyar net borç 2.7 milyar diye Beşiktaş CEO'su konuşma yaparak BJK Denetim Kurulu'nun resmi rapor açıklamasını teyit etmiştir. Böylece resmi açıklamalarda bir fark olmadığı anlaşılmıştır. Sn. Bşk. A. Nur Çebi 31.05.2020 tarihindeki söyleyişinde devir aldıkları borç tutarının 3.3 milyar olduğunu dile getirmiştir. Resmi açıklama ile Beşiktaş'ın konuşmasında açıkladığı fark 400 milyon olarak ortaya çıkmıştır. Bu farkı araştırdığımızda Sn. Bşk.'ın daha önceki açıklamalarında ifade ettiği, BJK Denetim Kurulu'nun açıkladığı rakamın üzerine 20 günlük hesap kesim ve teslim tarihi arasındaki farklar, henüz mali tablolara yansımamış icra, vergi uyuşmazlıkları gibi risklerin kapsadığını belirtmiştir. Böylece konuşulan olası 400 milyon farkın neler olabileceği anlaşılmıştır. Yanlış anlaşılmalar ve bu konuda doğru olmayan yazılar, konuşmalar kurulları ve bilhassa Beşiktaş'ı yıpratmakta marka değerini düşürmektedir.

Unutulmamalıdır ki; birlik beraberlik içinde olan camialar karşılaştıkları en zor sorunları dahi kolaylıkla çözerler. Bu nedenle birlik ve beraberlik içinde “Beşiktaş'ım bırakmam seni” ile başarıya ulaşacağına, vefakar siyah beyaz taraftarının bu süreçte Beşiktaş'a katkısının daha fazla olacağına inanıyorum.