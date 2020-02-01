Sevgili okuyucularım, geçtiğimiz hafta Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem nedeniyle çok üzücü bir hafta geçirdik. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Elazığ yaptığım programlar nedeniyle çok sık gittiğim ve çok sevdiğim bir şehirdir. Bu depremde gördük ki ülkemizin her bir şehri, her bir ilçesi, Elazığ şehrimize seferber oldular. Elazığ'a yardım yağdı. Gerçekten çok duyarlı bir millet olduğumuzu bir kere daha dünyaya gösterdik. TV8'de geçtiğimiz pazar akşamı Acun Ilıcalı çok önemli ve hayırlı bir program gerçekleştirerek deprem bölgesine 73 milyon TL para topladı ve herkes tarafından da takdirle karşılandı. Adana'da ünlü kuaför Murat Tatlı tüm kuaförlerle bir arada Adana'dan Elazığ'a gidip dükkanı yıkılan herhangi bir kuaföre yardım etme kararları ve yıkılan dükkanları yenileme istekleri beni de çok duygulandırdı. Biz de ‘Evdeki Mutluluk' programı olarak deprem bölgesinde yenilecek konutların dekorasyonuna A'dan Z'ye talibiz. Programın sponsoru olan Mobilyum AVM başkanı Timur Han, Acun'a geçtiğimiz pazar açıkladı. Ay yıldızlı şanlı bayrağımızı yırtan hadsiz terbiyesiz Yunanlı vekil şunu çok iyi bilisin ki o pis ellerini sürdüğü şanlı bayrağımıza gönül vermiş 83 milyon olarak, onu mahvederiz. Biz millet olarak tek yürek olduğumuzu çok iyi bilsinler ve kirli ellerini üstümüzden çeksinler. Spor ekranına döndüğümüzde Sergen Yalçın Beşiktaş'a resmi olarak başladı. Uzun yıllar Besiktaş'ta kaptanlık yapan Sergen'e teknik direktörlükte başarılar diliyoruz. Rotamızı Ankara'ya kültür sanata çeviriyoruz. Ekranlarda sıkça rastladığımız ünlü arkeolog ve ressam Buket Önyürü önemli resim sergilerine katılmış ve yaptığı resimlerle hep çok konuşulmuştur. Bugünlerde ünlü arkeolog ve ressam Buket Önyürü çok heyecanlı. 6'ncı Çağdaş Sanat Fuarı “6 Contemporary Art Fair” 12-15 mart 2020 tarihleri arasında Ato Congresıum Kongre ve Sergi Sarayı'nda olacak. Önyürü, “Dünya üzerinde insan dışında bir çok canlı türü yaşamakta zorlanmakta, ekosistemin değişmesini tetiklerken insanoğlu diğer canlılara yer bırakmamakta dünya üzerinde yaşayan bir çok nesli tükenen hayvan bulunmaktadır. Gelecek yıllarda bunlara yenileri eklenecek buna dikkat çekmek amacıyla “Wild Animal” isimli yeni bir hayvan serisi hazırlığı içerisindeyim. Ankara'daki bu önemli fuarda yine hayvan serisine ait eserlerimi sanatseverler ile buluşturacağım” ifadesini kullandı. Sevgi ile kalın…