Dizi ve programların rekabeti sürüyor

Sevgili okuyucularım,

Diziler, programlar sezona müthiş hızlı bir giriş yaptılar. Sabah öğle akşamüstü kuşağında müthiş hareketlilik devam ediyor. Zuhal Topal FOX'ta yaptığı programı ile ivme kazanmasını sürdürürken, sabah kuşağında Çağla Şıkel aldığı konuklarla göze çarpıyor. Dizilerde ise her zamanki gibi inanılmaz bir rekabet var. TRT 1'de yeni başlayan ‘Masumlar Apartmanı' geçtiğimiz hafta ilk 100'de 1nci olarak büyük başarı yakalarken halk arasında dizi çok konuşuldu. Koronadan dolayı dünya ve ülkemizde her şeyin değiştiği bir dönemdeyiz. Ekonomiyi çok etkileyen bu pandemi her ürünün ekonomik maliyetlerinin artmasına sebep oldu. Pandemi ile başlayan büyük farklılıklar dünya ticaretinde de, farklı bir ekonomik konuşlanma yaşadığını hep birlikte görüyoruz. Bu dünyanın yaşadığı en büyük pandemelerinden olduğu için her bir birey psikolojisinin iyi bir inisiyatifle sağlam tutması gerektiğini düşünüyorum. Pandemiden dolayı zor günler geçiren bazı sektörler ve TV dünyası inşallah bu zorlu günleri atlatacaktır. Hastalığın aşısı bulunamıyorsa kanaatim her bir bünyenin güçlü olabilmesi ve bu asrın felaket hastalığından korunması için özel sarımsak soğan ve bünyeyi kuvvetlendirici sebzelerin veya gıdaların dünya genelinde ve ülkemizde uygun şekilde yetiştirilmesidir. Gıda demişken, yemek programları da tüm hızıyla devam ediyor. Masterchef'ten dolayı ülkemizin en popüler şefi olan Mehmet Yalçınkaya mütevazi duruşu herkesin çok sevdiği bir ekran yüzü oldu. Geçen gün programda nasıl sıfırdan geldiğini ve zorlukları anlatan Mehmet Yalçınkaya, genç nesle de çok doğru anlatımlarla örnek oluyor. Yalçınkaya'yı tebrik ediyorum. Yazımı 23 yıldır bizi ekran başında yalnız bırakmayıp, programımızı kendi kuşağımızda birinciliğe taşıyan saygıdeğer izleyicimize şükranlarımı sunarak bitirmek istiyorum. Sevgi ile kalın…