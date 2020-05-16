Diziler sezon finali yapıyor

Sevgili okuyucularım, koronavirüs nedeniyle aylardır Dünya ve ülkemiz durmuş vaziyette. Koronavirüsün vurduğu bir sektörde televizyon dünyasıydı. Programlar ve diziler aylardır koronavirüs sebebiyle çok zorluklar yaşıyorlar. Önümüzdeki hafta sonu Ramazan Bayramı olma sebebiyle, diziler ve programlar sezon finallerini gerçekleştiriyorlar. Bu sezon çarşamba akşamları ATV'de yayınlanan ‘Kuruluş Osman' istenilen reytingi alarak iyi bir başarı elde etti. Bu yılın bir başka başarılı dizisi FOX'ta yayınlanan ‘Mucize Doktor' oldu. Reyting rekorları kıran dizi FOX'un öncü dizisi oldu. Son haftaların en çok konuşulan yayını ise Acun Ilıcalı'nın sunduğu ‘Survivor' oldu. 10 yıl Bursa'nın aldığı şampiyonlukta büyük payı olan futbolcu Sercan, kendinden çok bahsettirdi. Babası Kenan'ı çok iyi tanırım. Sercan'ın iyi bir futbolcu olmasına gerçek sebeptir. Survıvor'da çok iyi bir sezon yaşıyor. Her akşam hepimizin kilitlendiği saat ise sanrım 20.00'lerdir. Çünkü o dakikalar içerisinde koronavirüs tablosu geliyor ve umutla vaka ve vefat sayılarının azalması için dua ediyoruz. Şu günlerde maalesef 1600'lerde olan vaka sayısı ve hayatını kaybedenler vatandaşlarımızda 55'lerde olduğunu görüyoruz. Çok dikkat etmemiz lazım. El sıkışmaktan, öpüşmekten vazgeçmemiz lazım. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarsak bu tarihi salgından kurtuluruz. Samimi duygularımızı sarılarak el sıkışarak değil elimizi kalbimize götürüp sözcüklerle dile getirmemiz lazım. Vakaları durdurmak istiyorsak her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Misafir olduğumuz bu dünyada birçok şeyle karşılaşabiliriz. Önemli olan iyi inisiyatifler kurarak olumsuzlukları atlatmak. Sevgi ile kalın…