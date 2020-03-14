Sevgili okuyucularım, ortalık toz duman. Her şey birbirine geçti. Dünyada Real Madrid futbolcularından tutun da, adeta birçok devlet başkanını koronavirüsü sarmış durumda. Son yüzyılın en çok konuşulan olayı olarak da nitelendirebiliriz. Kanada'da eğitimlerini sürdüren kızlarım marketlerde sabun, kolonya ve el silmek için kağıt peçete bile bulunmadığını, Kanada gibi bir ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini söylüyor. İtalya inanılmaz durumda esnaf kepenk kapattı. Ülkemizde görülen beş vaka nedeniyle okullar tatil ve etkinlikler iptal! Dünya şokta, Çin perişan… Tabii ki dünya ve ülkemizde en çok satılan ürün ‘'Kolonya” oldu. Yeşilköy'de mutfak fuarında VIENA mutfak standına konulan 50 koli kolonya 1 saatte bitti. Marketlerde eczanelerde kolonya yok satıyor. Kolonya için 40 TL'ye varan uçuk rakamlar konuşuluyor. Ticaret ise resmen durmuş durumda. Koronavirüsün konuşulduğu ülkelerde milyarlarca dolar zarar var. Ülkemizde tüm kanallarımız koronaya kilitlenirken, yerel kanallarımız ve internet siteleri bu durumda. Beylikdüzü Belediye TV web sitesi olarak başarı grafiğinde ivme kazanarak yoluna devam ediyor. TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Esra Yıldız sektörde geçmiş yıllarda önemli hizmetler vermiş bir televizyoncu. Beylikdüzü Belediye TV'yi daha iyi yerlere taşıyacağını, 10 yılı aşkın profesyonel haber spikerliği ve editörlüğünü edindiği tecrübeleri tümüyle kanala aktaracağını düşünüyorum. Son olarak ülkemizin en önemli sanat fuarlarından olan Artankara 6'ncısını gerçekleştiriyor. Artankara 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı, ATO Congresium'da ünlü ressam Buket Önyürü 1 yıldır hazırladığı müthiş resimlerini ziyaretçilerine sunuyor. Ekranların da bu tarz kültürel etkinliklere önem vermesi gerçekten sevindirici. Sevgi ile kalın…