FOX Haber reyting rekoru kırdı

Sevgili okuyucularım, Doğan Şentürk'ün genel yayın yönetmenliğini yaptığı FOX Haber, çarşamba akşamı Fatih Portakal'ın sunduğu ana haberde bugüne kadar hafta içi yayınlanan ana haberlerde kimsenin erişemediği 16 reytingi alarak tüm zamanların tarihi rekorunu kırdı. 15.75 reyting ve 32 izlenme payı ile erişilmesi güç bir başarıya imza attı. Üstüne üstlük bu rekoru reklam sektörünün çok baz aldığı (Abc-1 20) plus kategorisinde gerçekleştirmesi, Doğan Şentürk ve ekibi için ayrı bir kıvanç olduğunu sanıyorum. Şentürk uzun yıllardır FOX Ana Haber'in çok başarılı bir şekilde genel yayın yönetmenliğini yapıyor. Nazlı Tolga, Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya ve İlker Karagöz gibi birçok başarılı spikeri yetiştirip bugünlere taşıyan çok değerli bir yönetici. Fatih Portakal ise zamanında ülkemizin en iyi muhabirlerindendi. Haber anlatım gücü çok yüksekti. Mutfaktan gelip haberin tadı olurken, zirveyi yakalamak hakikaten takdire şayan bir mesele. Koronavirüsünün ülkemize ve tüm dünyaya kabus gibi çökmesi hepimizi “Evde kal” sloganıyla adeta pekiştirdi. Dünyada 2 milyar insan gibi biz de evimizde bu lanet virüsün gideceği günü bekler olduk. FOX'tan devam ediyoruz. Hakikaten haberin başarısıyla başlayan reyting ivmesi FOX'un dizilerinde de devam ediyor. Kanalın yönetimi çok titiz çalışmalar neticesinde kaliteli diziler koyup, başarı grafiğini en üst düzeye taşıyorlar. Yaklaşık iki ay önce yayına başlayan 'Zümrüdüanka' dizisinin başrollerinde Alp Navruz, Hatice Aslan gibi tanınmış isimler bulunuyor. Dizi halen Kapadokya'da çekimlerine devam ederken, ‘Zümrüdüanka' dizisi reyting listesinde çok da başarılı bir performansla ilerliyor. Dizide, Nezaket rolünü 1993 yılından bu yana çeşitli önemli dizilerde rol alan Simge Selçuk çok başarılı oyun gücü ile oynuyor. Majör dizi olarak bilinen ‘Ferhunde Hanımlar'la başlayan önemli oyunculuk kariyeri, ‘Tatlı Kaçıklar', ‘Evdeki Hesap', ‘Evdeki Yabancı', ‘Ayrılsak da Beraberiz', ‘Aliye' gibi bir çok diziden sonra ‘Zümrüdüanka' ile devam ediyor. Bunlar Simge Selçuk'un oynadığı bildiğimiz dizileri. Çok başarılı oyuncu Ankara doğumlu olup Bilkent mezunu. Tüm hayır projelerinde yer aldığını, yakın çevresinden duyduğumuz Simge Selçuk'u hümanist yaklaşımından dolayı kutluyoruz. Simge Selçuk gibi oyunculuk kariyerinde belli bir mertebeye gelip kazandığı parayı ihtiyaç sahipleriyle paylaşması, çok önemli örnek bir davranış. Sevgi ile kalın…