Gülben Ergen büyük alkış aldı

Sevgili okuyucularım, ekranda son günlerin en çok konuşulan ismi ‘Sadakatsiz' dizisindeki muhteşem oyun gücü ile kuşkusuz Cansu Dere'dir. Ünlü oyuncunun başrol oynadığı dizi ‘Kuruluş Osman' dizisini Hem (ab) hem de (abc1-20 plus) kategorilerinde geçerek birinci oluyor. Dizinin senaryosu çok sürükleyici olmakla beraber aynı zamanda, günümüzün zaman dilimine yakın inisiyatifler görülüyor. Cansu Dere'nin oyunculuk başarısının en önemli etkenlerinden biri gözlerindeki rolüne göre gösterdiği ifadelerdir. Rotamızı cumartesi akşamları yayınlanan ‘İbo Show'a çeviriyoruz. Geçtiğimiz hafta ülkemizin duayen sanatçısı İbrahim Tatlıses'in konukları arasında Gülben Ergen, Serdar Ortaç gibi ünlü sanatçılar vardı. Serdar Ortaç'a hastalığından dolayı tekrar geçmiş olsun derken, Gülben Ergen'in 30 yıllık büyük ivmesinden bahsetmek istiyorum. 1990'ların başında mankenlik, oyunculuk derken 2000 yılında çıkardığı albümle sanatçılığa ilk adımını attı. Müthiş bir çaba emek ile, adeta yaşam tarlasının tüm zorluklarına nazire edercesine star isim Gülben Ergen oldu. 3 yavrusu ile mutlu yuvasında, kendini hayır işlerine adayıp aynı zamanda çıkardığı albümlerle milyonlarca hayran kitlesine sahip Gülben Ergen, hakikaten inanılmaz büyük başarıya imza attı. ‘İbo Show'da izlediğim Gülben Ergen sahne hakimiyeti, güzel sesi ve espri dolu latifeleriyle izleyici tarafından büyük alkış aldı. Konserlerinde verdiği özenden tutunda, çalışkanlığı, hayattaki iyi enerjisi, iş disiplini Gülben Ergen'i zirveleştirdi. Tek kelime ile mükemmel bir sanatçı. FOX'un pazar günleri 13.30'da yayına giren ve çok sevilen programı ‘Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi bu yıl reyting ivmesini arttırarak sürdürüyor. Doğan Şentürk'ün Genel Yayın Yönetmenliğini başarılı bir şekilde yaptığı FOX Haber Merkezi'nin mutfağından çıkan program Merve Yıldırım'ın güzel sunumu ile her hafta işlediği güncel konular, verdiği bilgilerle, izleyicinin dikkatini çekiyor. Sempatik tavırları güzel enerjisi ile pazar günü ekranının bilgi yüzü olmayı devam ediyor. Sevgi ile kalın…