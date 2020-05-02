Sevgili okuyucularım, ülkemiz ve tüm dünya koronavirüs belası ile uğraşırken mayıs ayı geldi çattı. Sanırım herkesin en çok sevdiği ayların başında geliyor. Güneşe çevir yüzünü alnına düşen hayatın yaşam tarlası değil, mayıs güneşinin pırıltıları yansıması olsun. Hatıralar içerisindeki zaman tüneline girdiğinde, hoş bir sedadır kulağına gelen müzik nağmeleri, tatlı tatlı esen bahar rüzgarı ile karışır benliğime kuşların cıvıltıları baharın açan çiçekleri ile karışır yaşam türküne… Geçtiğimiz gün Karaköy ile Eminönü'yü bağlayan Galata Köprüsü'nden izledim tarihi yarımadayı. Yorgunluktan çıkmış kuşların hareketleri vardı caddelerde. Binlerce yıl farklı medeniyetlere ışık olan dünyanın en önemli yarımadasında, büyük usta merhum, dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in çektiği fotoğraf aklıma geldi. Sırtında küfesi olan emekçiyi birleştirmişti Galata Köprüsü'nün objektifinden. O esnada bizim çok sevdiğimiz değerli kardeşim tarihi yarımada Girişimci İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Yetişgin'i aradım, Galata Köprüsü'nün üstünde olduğumu duyunca heyecanla projesini anlattı. Türkiye'ye örnek proje sunacağını ifade ederek: “Proje insanların en büyük problemlerinden olan ekonomiyi kalkındıracak bir hamle. İstihdama ivme kazandıracak işverenlerin en büyük problemi kalifiye eleman. Meslek dernekleri ile birlikte meslek akademilerinde çok hızlı bir şekilde yetişen insanları iş sahibi yaparak, ekonomiye de katkıda bulunulacak. Turizm'le ilgili diğer bir projemiz de 8500 yıllık ve ortasında deniz geçen tek şehir olan İstanbul'u tüm dünyayı gezerek büyük bir fuarla tanıtmak. İçinde Topkapı Sarayı, Ayasofya gibi bir çok tarihi mekanımızın içinde üç boyutlu gezecek ve tüm lezzetlerimizi tadacaklar. Danslarımızı ve müziklerimizi görecekler yani İstanbul'un minyatürü ayaklarına gidecek” ifadelerini kullandı. Başkanı kutladım ve Ara Güler'in fotoğrafındaki yaşam mücadelesinin İstanbul ile ne kadar bağdaştığını anlattım. Spor ekranına döndüğümüzde liglerin nerde nasıl başlamasının gerektiğini ünlü spor yazarı Ozan Zeybek telefonda bağlandığı haber programında çok akılcı öneri ile anlattı. Biz de herkesin çok merak ettiği liglerin nasıl devam edeceği konusunda, “hayırlısı” diyoruz…