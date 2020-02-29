Kahrolduk!

Sevgili okuyucularım, size bu yazımı Hatay'dan yazıyorum. Hemen yanı başımız, kaldığımız otelin bitişiği olan Hatay Şehir Hastanesi. Perşembe'yi, Cuma'ya bağlayan gece yarısı saatlerinde helikopterlerimizin iniş ve kalkışlarının sesleri geliyor. Biz görsel yönetmen arkadaşım Vedat'la uyumuyoruz. Gözümüz sürekli helikopterlerde. Hastane önüne geçtiğimizde büyük bir acı yaşıyoruz. 33 şehidimiz ve 36 yaralımız var. Kahraman askerlerimizi şehit vermenin derin acısını yaşıyoruz. “İdlib” bizi kahreden Suriye'nin şehri olan bu yerleşkede, Mehmetçiğimiz güvenlik açısından konuşlanmış durumdaydı. Kahpe hava saldırısına maruz kalan aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet acılı ailelerine ve canımız ülkemize başsağlığı diliyorum. Uyumadan acılar içinde sabahı yaptık. Kaldığımız otelin kahvaltı salonuna inmek içimizden gelmedi ve inmedik. Otelde çalışan genç bir kız kardeşimiz Münevver Çuhacıoğlu, “Nişanlım İdlib'de vatani görevini yapıyor” derken onun yüz ifadesi beni hıçkırıklara boğdu. Düğümlendim… Otelin sahibi Ali Güngör kızımızın durumunu görünce sağ olsun hemen kendisi kardeşimize izin verdi. Hatay'ın çok sevilen ismi Ali Güngör otel etkinliklerinin hepsini iptal etti. Kandil gecesi yaşadığımız bu acıyı asil milletimiz asla unutmayacaktır. Dualarımız aziz şehitlerimiz için… Hatay'da her yer durmuş her yer bomboş vaziyette herkes gözyaşları içinde… Burada büyük dram çok büyük acı yaşıyoruz. Tüm yetkililer burada. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'imize yapılan kahpe saldırıları misli misli cevap verecek 83 milyonuz…