“Nero” ile yeni bir sayfa

Sevgili okuyucularım, yaşam tarlasında hiç kendinizi eksik veya yalnız hissetiniz mi? Sokaklarda aç susuz kalmak! tam işte öyle bir gündü… ‘'Nero Candaş” sokaklarda yiyecek karnını doyuracak bir şeyler ararken, hem hayvansever hem de hayırsever vatandaş Deniz Şenocaklı Özula, ‘Nero' ile tanıştı ve kendisine annelik yapmaya başladı… Hüzün umutsuzluk duvarlarını aşmış Nero'nun artık Yeniköy'de yaşayacak bir yuvası, canından çok seveceği annesi vardı. Bu buluşmanın ardından anne oğul ilişkisi aralarında başladı. Anne mesleğinde tasarladığı takıların renk skalasını bile Nero'ya gösterirdi. Anneyi her gördüğünde büyük bir enerji ile kuyruğunu salar veya gözleri ile Deniz annesine her seferinde mutluluğunu gösterirdi. Adeta insan gibi olan candaş ‘Nero' inisiyatif kullanır, annesinin her dediğini yerine getirirdi. Yeniköy'de Nero'yu herkes severdi. Maalesef komşunun bir anlık öfkesinin kurşunları ile hayata gözlerini yumdu. Anne Deniz eşiyle birlikte tüm haberlerde mağduriyetini dile getirdi. Hayvanlara köpek, kedi, kuş ne kadar canlı varsa hepsine artık insana uygulanan adaleti ekranlarda istedi. Hayvanseverlerden aşağı yukarı 25 bin imza topladı. Deniz anne artık sokakta kediye köpeğe tekme atana ceza verilmesini hayvanlara şiddet uygulanmaması için sesini duyurdu. Biz misafir olduğumuz dünyada hümanist duygularla yaşamak istiyorsak, ‘Nero' gibi candaşları, tüm köpek kedileri ve yaşayan canlı hayvanları korumamız gerekiyor. Maalesef bu çok üzücü olay “Nero candaş” ile birlikte, açılan bir sayfa olacağını ümit ediyorum. Spor ekranına rotamızı çevirdiğimizde, Alanya Teknik Direktörü Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gelmesi ve hemen akabinde Fenerbahçe eski futbolcuları olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e kavuşmaları son iki günün en çok konuşulanları arasında oldu. Fenerbahçe 2 yıldır istediği yerde olmamakla beraber önümüzdeki yıl kesin şampiyonluk sloganı ile girmesi için çok koşan bir takıma ihtiyacı var. Sanırım önümüzdeki günler içerisinde Erol Bulut, bu tarz futbolcuları sarı lacivertli takıma kazandıracaktır. Ligde haraketli transfer mevsiminde dövizin çok artmasıyla birlikte futbolcu transfer fiyatları da makul oldu diyebilirim. Özellikle oyuncu transferlerinde, telaffuz edilen rakamların düşmesi ile birlikte yeni arayış kulüplerde devam ediyor. Mutlu bir haberle yazımı sonlandırmak istiyorum. Sinem Kobal ve Kenan İmirzalioğlu… Her ikisini de çok yakın tanırım. Geçmiş yıllarda önemli abi kardeşliğimiz olmuştur. Ülkemizin başarılı oyuncularının mutlu güzel evliliklerinden 2 aya yakın bir zamanda bir kız çocuğu inşallah dünyaya gelecek. İki ailede heyecan dorukta. Sinem'in annesi Nuray Kobal anneanne olma duygusunu tatmayı beklerken, bizim de dualarımız Sinem Kobal'a ve dünyaya getireceği yavrusuna olacak. Sevgi ile kalın…