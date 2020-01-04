‘O Ses Türkiye’ yılbaşında etkindi

Sevgili okuyucularım ‘O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' bölümüyle 12 reytingi geçerek birinci oldu. Özellikle son yılbaşı akşamlarını en çok ekran başındaki seyircinin olduğu bu yılbaşında Beyazıt Öztürk, Seda Sayan, Hadise ve Murat Boz'un jüri olduğu ‘O Ses Türkiye' çok başarılı bir performans çizdi. Acun Ilıcalı'nın moderatörlüğünde ülkemizin ünlüleri yarıştılar. Serenay Sarıkaya, Hakem Fırat Aydınus, Max Kruse okudukları şarkılarla hem jürinin hem de ekran başındaki izleyicinin büyük beğenisini aldılar. Jürinin birbiri ile olan diyaloğu ve esprileri ekran başındaki izleyiciyi gülmekten kırıp geçirdi. Hakikaten çok başarılı program oldu. Rotamızı TV8 ekranında devam eden ‘Doya Doya Moda'ya çeviriyoruz. Belli bir reyting skalasında yürüyen ve aynı zamanda yıllar önce yayınlanan ‘Bugün Ne Giysem?' formatını büyük beden yarışmacılarla yürüten programda, Uğurkan Erez'in medyatikliği ve yarışmacıların birbiri ile kıyasıya çekişmeleri yarışma programına reyting kazandırıyor. Uğurkan Erez yıllardır bu konuda çok tecrübe kazandı. Gülşah Saraçoğlu giyimi ve tarzı ile kendini konuştururken programa iyi bir reyting kattığı gözüküyor. Büyük beden yarışmacıların konuşlandıkları çekim alanı biraz daha geniş olabilirdi. Dar alanda kısa paslaşmalar izleyicinin şu anda reyting sayılarını yukarda tutmasına rağmen ileride dikkat konusu olabilir. Format olarak izleyiciyi ekrana bağlaması ile ‘Doya Doya Moda' iyi gidiyor. FOX'un rekortmen dizisi ‘Mucize Doktor' halk arasında hem çok konuşuluyor hem de çok izleniyor. Bakalım 2020 ekranı izleyiciye neler sunacak? Biz de merakla bekliyoruz. Dizilerin senaristlerine gerçekten çok iş düşüyor. İyi bir ekran olması dileği ile, sevgi ile kalın…