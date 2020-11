Pandemi bitse artık

Sevgili okuyucularım, esen rüzgarların bahçesinde seslenir ağaçların dalları, oturduğun kırık tahta sandalyeden bakarsın akşam güneşine sessizce seni yalnız bıraksa bile, gözlerindeki umut göstergesi ile günün aydınlığının finalini yaparsın. Akşam güneşin batışıdır, her tarafı kızıl yapıp çevreye dinginlik saçan, gündüzün gökyüzündeki mavilikleri kadar naiftir, usulca yüreklere sığınır. 2020 dünya ve ülkemiz için hiç iyi gelmedi. İlk önce can derdi sonra ekonomi derken, her bir 24 saat vaka sayılarını ve maalesef kayıplarımızı ifade ediyoruz. Zor döngüye adeta kilitlendik. Haber kanallarında covid-19 hakkında bilgiler veren profesörleri can kulağı ile dinlerken dünya ve ülkemizde pik yapan vaka sayısının bitmesi için sürekli dua ediyoruz. Ekran karnesinin galibi, kuşkusuz ayağının tozu ile gelip, Fatih Portakal gibi bir üstadın reytinglerini kendi hanesine yazdıran Selçuk Tepeli oldu. Kuşkusuz, yıllardır başarı çıtasını hiç düşürmeden şampiyon olan, onlarca ünlü haber spikerini, yetiştiren, FOX Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün bu büyük başarıda baş mimar olduğunu biliyorsunuzdur. Kendisi tüm ezberleri bozarak haber anlatımına bir rota çizdi. Muhabirliğin bir mutfak sanatı olduğunu kanıtladı. Rotası ise hep izleyicinin seyir gücü oldu. Kısacası Doğan hocanın moderatörlüğünde Selçuk Tepeli reyting kaybetmeden zirvede yoluna devam ediyor. Son günlerin reyting listesinde en çok konuşulan konu ise çocuk yapımların ilk yüze 40'a yakın 3' er 10'ar dakikalık yayınlar sokarak listenin tüm yapısını bozmaları. Düşününki onlarca emek ile yapılan sabah, gündüz ve akşamüstü kuşağındaki projeler bu yayınların 40'a yakın olmasıyla birlikte, listedeki gerçek yerlerini bulamamasıdır. Üstüne üstlük, bu çocuk yani sıfır ile 12 yaş grubunu kapsayan yayınlar, reklam veren şirketler tarafından normal yapımlar gibi çokta önemsenmiyor. Çünkü sosyal ekonomi platformunda ve ekran reklam kuşağında baz alınan esas reyting karnesi (abc1-20 plus) kategorisidir. Yani 20 yaş üstü insanların özellikle geliri belli bir rakama ulaşmış ve çoğunluk arz eden bir kategori. Buna göre diziler, yayınlar ve programlar yaşamlarını sürdürüyorlar. Çocukları kapsayan bu yayınların reytingleri kendi içlerinde olan bir listede yayınlanması acilen lazımdır. Sevgi ile kalın…