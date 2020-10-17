Sevgili okuyucularım, yılların sefasını beklerken, cefa gelir senle yüzleşir! Ekin haritanı sorar? Matematiğin hafızanla eşdeğerse, cefaya anlattıklarınla haz alırsın. Ya da ‘Müzeyyen Senar'ın parçasındaki kelimeler gibi “Ağlarım ben halime” dersin. Zaman tünelinin ışıkları da sönmüşse, senin geleceğinin aydınlığı fallara kalır. Düşler beldesinde yer arar durursun. Sadakatsizlik son 25 yılda dünya insanında maalesef fazlalaştı. İlerleyen ve gelişen teknoloji yitirilen değerler, örf adet gelenek göreneklerin kısmen kaybolması, nesil farkı tüm dünya ülkeleri için kaybolmuş değerler olarak ön plana çıkıyor. Ekonomik kaygınların, insan üstünde yarattığı değer kayıpları da diyebiliriz. İşte tam bu noktada, sadakatsizlik kelimesi de anlattıklarımıza, bire bir oturuyor. Kanal D ekranında ünlü ve başarılı oyuncu Cansu Dere'nin başrolünde oynadığı dizi ‘Sadakatsiz' geçtiğimiz hafta (ab) kategorisinde, ‘Kuruluş Osman'ı geride bırakarak birinci oldu. Geçtiğimiz hafta ‘Mucize Doktor'un da geçildiğini bu yazıya eklersek, bu yıl ekran dengeleri sarsılmış durumda diyebiliriz. Pandemi seyircinin izleme rotasını sanırım kısmen değiştirdi. Cansu Dere'li ‘Sadakatsiz' hakikaten müthiş güzel bir senaryoya sahip. Cansu'nun yüz ifadesi de dizi senaryosuna tam uyuyor. Bu yıl TRT1'de başlayan ve reytinglerde çok başarılı bir performansla zirveye yerleşen ‘Masumlar Apartmanı' da çok güzel konulara sahip. Son yılların ekrandaki en başarılı isimleri arasında kuşkusuz Zuhal Topal geliyor. Haber önü yaptığı yemek programıyla Zuhal Topal çok seviliyor. Önümüzdeki günler Zuhal Topal'ın ekrandaki büyük ivmesinin fazlalaşacağı düşüncesini taşıyorum. Sevgi ile kalın…