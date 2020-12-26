‘Sadakatsiz’in zirvesi devam ediyor

Sevgili okuyucularım, Cansu Dere'nin başrol oynadığı ‘Sadakatsiz' dizisi çarşamba akşamları hem ab hem de reklamcıların 1 nolu sırasında olan (abc-1 20) plus kategorisinde aldığı yüksek reytinglerle birinciliğine devam ediyor. Cansu Dere'nin oynadığı geçmişteki tüm diziler çok başarılı oldu. Rotamızı bir haber kanalına çeviriyor ve her sabah ekranda gördüğümüz Ebru Baki'den bahsetmek istiyorum. İyi bir yönetmen ve ekibiyle çalışan Ebru Baki çok uzun yıllardır ekranlarda haberi yorumluyor ve aynı zamanda ekonominin nabzını da tutuyor. Dövizin düşmesi ile ilgili bolca nefes aldığımızı düşünüyorum. İnşallah 2021'de iyice geriye gelir ve Türk Liramız yabancı paralara karşı değer kazanır. Geleceği parlak olan oyuncuları ve spikerleri köşemizde yazmaya devam ediyoruz. Nesibe Cebeci'yi son zamanlarda sıkça dizilerde farklı rollerde görebiliyoruz. En son FOX'un sevilen dizisi ‘Sen Çal Kapımı'da Kerem Bürsin soru sorarken rastladığımız Nesibe Cebeci ivmesine devam ediyor. Sağlık ekranında ise ünlü Diş Hekimi Dr. Mete Yurtseven, diş konusunda çok detay açıklamalar yaptı: “Kanal tedavisi esnasında dişin sinirini alırken orada bulunan damar paketini de alıyoruz. Damar paketi alındığında dişi besleyen, onun canlılığını ve esnekliğini sağlayan tüm beslenme durur. Dolayısıyla diş belirli bir süre sonra özü alınmış ağaç gibi kurur ve kırılganlık kazanır”. Ekranlarımızdan bu tarz bilgiler almak önemli. Sevgi ile kalın…