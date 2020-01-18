Sefirin Kızı pazartesinin galibi

Sevgili okuyucularım, uzun zamandır pazartesi akşamlarını ‘Çukur' dizisi birincilikle ile bitiriyordu. Star TV'de başlayan ‘Sefirin Kızı' çok kısa bir sürede ‘Çukur'u yakaladı ve geçmesini bildi. ‘Çukur'un senaryosundaki zaman zaman tıkanmalar yaşandı. Girdiği günden bu yana çok sevilen ‘Sefirin Kızı' reyting listesinde zirveye çıktı ve ‘Çukur'un önüne geçti. Spor ekranında geçtiğimiz hafta Ziraat Kupası maçları vardı. Her zaman olduğu gibi Ziraat Kupası'nda sürprizler devam etti. Erzurumspor Beşiktaş'ı 3-2 ile geçti. Erzurumspor güçlü rakibi karşısında çok iyi futbol oynayıp 3-2 kazanmayı bildi. Rotamızı haberlere çeviriyoruz. Fatih Portakal'ın FOX Ana Haber'deki müthiş başarısını görüyoruz. Fatih Portakal dizileri geçerek birinciliklere imza atıyor. Haberde FOX Haber son 25 yılın en yüksek reytingiyle zirvenin tek sahibi. Sabah haberleri, akşam haberleri, hafta sonu haberleri çok yüksek reytingler alarak haberin hep birincisi çıkıyor. FOX Haber Merkezi Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk bu büyük başarının adeta mimarı. Nazlı Tolga ile birlikte başlayan başarı, Fatih Portakal, Gülbin Tosun, İsmail Küçükkaya ve İlker Karagöz'le birlikte devam ediyor. Doğan Şentürk direksiyonundaki haber merkezi adeta okul gibi spiker ve muhabir yetiştiriyor. Tüm kategorilere hitap eden FOX Haber ülkemizin yurt haberciliğine çok dikkat ediyor, haberi 7'den 70 izlettiren FOX Haber kadın ve erkek spikerlerine yorum inisiyatifini empoze ederek, ekran haberciliğine yeni bir soluk getirdi. Sabit sunulan haberlerin tersine yorum inisiyatifini kullanıp muhabir habercinin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor FOX Haber… Nazlı Yerebasmaz, Gülşah İnce gibi önemli muhabirlerinin özel haberleriyle başarıdan başarıya koşarken reyting listesinin zirvesine imzasını atıyor. Sosyal paylaşımın ivme aldığı dönem halkımızın TV izlettirme alışkanlığını devam ettirmek biz televizyoncular için çok önemli. Tabii ki erdemli yayınlar güderek sihirli ekran mantığına hümanizm olgusu çerçevesinde. Sevgi ile kalın…