Selçuk, ‘Tepe’de başladı

Sevgili okuyucularım, Fatih Portakal'ın kendi inisiyatifinde görevi bırakmasından sonra, Habertürk'ün sabah haberlerini sunan “Selçuk Tepeli” 7 Eylül Pazartesi akşamından bu yana Fox Ana Haber bültenini hem yorumluyor hem de sunuyor… Geçtigimiz pazartesi akşamı Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde Fatih Portakal 3 sabah haberi, 7 de akşam ana haberi olmak suretiyle 10 yıllık haber spikerlik görevini, Fox Ana Haber'de, Selçuk Tepeli'ye devretti… Selçuk Tepeli görevi alırken, Fatih Portakal da görevi bırakırken her ikisi de anlamlı bir konuşma gerçekleştirdiler… Pazartesi gününden bu yana Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber zirvesini sürdürüyor… Ben daha evvelden de bu köşemde çok dile getirip yazdım… Bu başarının mimarı Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ündür…

Yine haberden devam edelim, şimdi rotamızı hafta sonu sabah haberlerine çevirelim… Tahir Sarıkaya, Beyaz TV'de hafta sonları 08.00 ila 11.00 arası çok güzel programlara imza atıyor. Tahir'in tanınmış konukları bir hayli fazla izleniyor… Sempatik yüzü, samimi yorumları ile ünlü spiker başarılı reytingler alıyor… Özel konuklarına sorduğu gündem yaratan soruları ile gazetecilik mesleğinin görevlerini yerine getiriyor… Sürekli ivme kazanan programını biz de çok yakından takip ediyoruz…

Biraz da spor ekranına bakalım. 4 haftadır borsada inanılmaz yükseliş sağlayan Fenerbahçe kulubü hisseleri perşembe günü bir hayli düşüş yaşamasına rağmen yine kulüpler arasındaki birinciliğini sürdürdü… Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş ve daha birçok ünlü futbolcuyu kadrosuna dahil eden Fenerbahçe, Vedat Muriç gibi bir oyuncusunu Lazio'ya verdi… Bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe 2 yıl evvel bankaların teklif ettiği borç yapılandırmasına girmeyerek öteki kulüplere göre ekonomik avantaj sağlamış oldu… Sevgi ile kalın…