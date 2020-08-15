Sevgili okuyucularım, yaz döneminin en başarılı ve çok reyting alan dizisi ‘Sen Çal Kapımı' FOX'ta başarıdan başarıya koşuyor. Kerem Bürsin, Hande Erçel, İsmail Ege'nin başrolünde oynadığı dizi geçtiğimiz haftayı da birinci kapattı. Kerem Bürsin hakikaten son zamanların en çok izlenen oyuncularından olmakla beraber, özellikle gençlerin idolü. Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in dizideki uyumları ‘Sen Çal Kapımı' dizisine ivme kazandırmaya devam ediyor. FOX yönetimi kanala aldıkları önemli dizilerle büyük bir başarı yakaladılar. Özellikle ‘Mucize Doktor', ‘Savaşcı', ‘Öğretmen', ‘Zümrüdüanka' ve yıllardır ilgi ile izlenen ‘Yasak Elma' ile FOX izleyicisinden büyük bir alkış topluyor. Rotamızı gündüz kuşağına çevirdiğimizde TV8'in 1 yıldır yayın hayatına soktuğu ‘Doya Doya Moda'nın çok iyi gittiğini görebiliyoruz. Girdiği slotlarda birinciliği yakalamış durumda. Önümüzdeki sezon tüm kuşak programları okulların geç açılmasından dolayı reyting kaybı yaşayabilir. Çünkü çocuk ve genç izleyici evinde olup, kumandaya hakim olabilecek. Özellikle genç kitlelerin kendilerinde vazgeçilmez olarak gördükleri sosyal paylaşım siteleri TV reytinglerini çok etkileyecek. Kendi televizyonları olarak gördükleri telefonlarında her şeyi izlediklerini düşünürsek, tamamıyla çocuk hakimiyeti ekran kumandasında görebileceğiz. Reklam verenlerin de pandemi sürecinde ekonomik gösterge çerçevesinde reklam hakkını kullanacağı aşikar. TV dünyasında bu yıl yepyeni bir sayfa açılacağının kanaatini taşıyorum. Ahbap çavuş ilişkisinin olmayacağı daha real inisiyatifin olacağı bir ekran dönemi başlıyor. Yüksek ödenen rakamların olmayacağı tamamıyla reyting raporlarının ön planda olduğu 2020-2021 sezonu TV dünyasına hayırlı uğurlu olsun. Sanırım yine bu köşemize yazacak perde arkası çok şeyler olacaktır. Sevgi ile kalın…