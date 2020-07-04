Son düzlüğe çıkarken

Sevgili okuyucularım, spor ekranının ön planda olduğunu belirterek sefasını yaşamayı beklerken, cefaya dönen ligimizin son haftalarına girdik. Bu iş başladığından beri ‘Hak eden kazansın' diyerek yola devam ediyoruz. Fakat gün bitmeden yeni bir olay ile karşılaşıyoruz. Konular artık sabrı da selameti de zorlar bir hal alıyor. Biri çıksın da yiğitlik yapsın ve eteğindeki taşları döksün. Yoksa ortalık toz duman! Eskiden bu işin köstebekleri vardı şimdi ise menfaatçiler… Garibanın ezildiği zenginin caka attığı gibi bir imaj beyinlerimize kazınmış durumda. Hiç kimse halinden memnun değil. Herkesin yakınacağı veya dert yanacağı bir konu gibi. Sanki işçinin, emekçinin hayalleri gasp edilmişçesine oluşan bir isyan var ortada. Bu kadar çok abinin olduğu yerde ezilenler ise malın gerçek sahipleri.

Benim kafamda lige veda edecek Konya'dan veya tatile çıkan Göztepe'den fazla bahsetmeme gerek yok. Antep vitesi boşa atmış ve bu hafta Pamukkale'ye turistik seyahat gerçekleştiriyor. Ankaragücü otobandan önceki son çıkışı arıyor. Malatya gençleri kıskanmış ve onunla aynı sınıfta olmak istiyor. İnsanların geleceğe dair vaat ettikleri mazideki icraatlarına bakmadan anlaşılamaz. Kasımpaşa bize bunu şimdi göstermeye çalışacak. Aslına bakarsan Kayseri de bu felsefede. Onun için de kararımızı bu hafta vereceğiz. Aramızda kalsın; Başakşehir kendinden daha çok Trabzon'un ne yapacağını merak ediyor. Fatih Hoca eskiden kanının son damlasına kadar savaşırdı ama artık bu işi son tweeti ile noktalıyor. Salı günü yazdıklarını okuduğumda, anladım ki; ‘Bu saatten sonra ben yokum' demiş. Ya da bir başka deyişle; ‘Benden buraya kadar'… Zaten ruh hali böyle ve mevzu benim anladığım gibiyse; Beşiktaş ligi Galatasaray'ın üzerinde tamamlar. Hayatım boyunca dedikodulara kulak vermedim. Ama ciddi iddialar varsa mutlaka üstüne gittim. Camianın refleks olarak Ali Koç'a rakip hazırladığını duydum. Biz aylardır hoca kim olacak, Emre ne yapacak derken Saadettin Saran ve önemli isimlerin listesinin hazır olduğunu öğrendim. İçimde kalmasın diye şimdi de size anlattım. Anlattım çünkü iş benden çıksın, bana yük olmasın ve artık bundan sonra mekanın gerçek sahipleri ne yapacağını düşünsün istedim. Zaten benim yerime düşünenler mutlaka vardır. Ak oğlanı da kara oğlanı da bu hafta göreceğiz. Son dört haftaya girerken resmin net bir renk alacağından eminim. Tabloda mavi rengin ağırlığını görürüz görmesine de mavinin yanında bordo mu olur yoksa başka renkler mi? neticede onu da sahadaki oyunlar ortaya çıkarır. Ama finalde lacivertin olmadığı kesin. Tövbe etmedikten sonra itiraf etmenin hiç bir anlamının olmadığı gibi…