‘Soru Küpü’ pazartesi başlıyor

Sevgili okuyucularım, dünya televizyonlarının ilk ve tek stüdyosuz, sunucusuz ve kameramansız yeni sosyal oyun programı ‘Soru Küpü' TRT ekranlarında yayınlanmaya hazırlanıyor. TRT 1 korona günlerinde ‘Evde Kal'ırken “Ev Hayat Dolu” kuşaklarında evinizi keyiflendirecek yepyeni bir program sunuyor: Soru Küpü… Koruma tulumu giymiş bir kişinin önceden eve yerleştirdiği robot kameralar ile çekilen ve sosyal mesafe uyarısı yapan program, tedbirleri en üst düzeye taşıyor. Net Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ‘Soru Küpü', en doğal ve samimi ev hallerini ekranlara getiriyor. Tüm çevresi ekranlarla dolu küp/küpler kapıya bırakılıyor ve evde kalan halk onu içeriye alıyor. Konuşmaya başlayan küp önce sosyal mesafe hatırlatması yapıp ev halkına selam veriyor. Yapımı yaklaşık 2 ay kadar süren ‘Küp'ün teknolojisi ve uygulaması hayran bırakıyor. Yapay zeka teknolojisinin ilginç bir ürünü olan ‘Soru Küpü', gelecek neslin ilham kaynağı olmaya hazırlanıyor. Türk televizyonlarına farklı bir boyut kazandıracak olan sosyal oyun programının seslendirmesini akıllı bir asistan olan ‘Siri' gerçekleştiriyor. Ünlülerin sürpriz soruları eşlik ediyor. Genel kültür, sanat, tarih, medya, günlük yaşam, bilim, edebiyat, teknoloji ve ülkemiz hakkında görsel ve işitsel soruların sorulacağı programda birbirine yakın cevapları olan şıklar ile heyecan dorukta yaşanacak. Programın ikinci etabında ünlü isimlerin göndereceği videolu sorular ile sürpriz dakikalar yaşanacak ve 3.etabın sonunda sorulan soruların hepsinden 5 tanesini doğru cevaplayan 5 bin TL'nin sahibi olacak. Değişik merakla izleyeceğimiz program, 27 Nisan Pazartesi günü saat 21.30'da TRT 1'de yayınlanacak. Rotamızı FOX ekrana çeviriyoruz. Her sabah Çağla Şıkel'i değişik konular ve konuklarla izliyoruz. Bu yıl programın içeriği de önemli ivme kazandı. Özellikle güncel konuları başarılı bir şekilde stüdyo ve canlı bağlantı konukları ile Çağla'nın işlemesi programın fazlaca izlenmesine neden oluyor. Mankenlik yıllarından tanıdığım Çağla disiplinli, çalışkan olmakla beraber verilen göreve iyi konsantre olan bir arkadaşımdır. Allah başarısını daim etsin. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan günlerinde Nihat Hatipoğlu başarılı reytinglerine devam edecektir. Ekranın tecrübeli ismi iftar öncesi ve sahurda yapacağı Ramazan programları ile yine bilinmeyen soruları cevaplayacak. Tüm İslam aleminin Ramazan şerifi mübarek olsun.