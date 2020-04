Temkinli olmak

Sevgili okuyucularım, çocukluktan bu yana ilk kez evde bu kadar oturunca vakit bulup geçmişe gidiyorum. Bana göre ilk güçlü bileğin altındaki el aklıma geliyor. Merhum babamı ilk hatırladığımda limana benzeyen ellerini tutup yürüdüğüm saniyeler benliklerimde… Sonrasında tabii ki bana verdiği doğru sinyaller ve de arkadaşına evimizi ipotek yaparak verdiği borç paralar. Arkadaş canlısıydı. İsimlerini günlerce sayabileceğim kadar arkadaşları ve dostlukları vardı. Hep ablamla bana dürüst olmamız gerektiği konusunda nasihatler verirdi. Rüzgarın alnıma estiği bir gündü. Henüz 7 yaşında çelimsiz bir çocuktum. Gençliğinde Paris'te yaptırdığı ‘Tur Eyfel' dövmesi bulunduğu sağ eliyle alnımı kapattı. “Baba güzel esiyordu” dediğimde ise cevabı “Oğlum bu rüzgar ters esiyor, sana zarar verir” oldu. “Temkinli ol” hep hayatın boyunca demesi ile Genel Müdürlüğünü yaptığı Gümüşsuyu'ndaki Park Otel'in büyük bahçesinden içeri girdik. Aklım top oynamakta olduğu için bahçesinin köşesindeki topa koşarken, düştüm. Dişimi kırdım. Biraz önce rüzgardan koruyan baba eli bu sefer koruyamamıştı. Ama hayatta o düşmem bana bir şeyi öğretti. Rüzgarın alnıma çarparken babamın yüzümü kapatarak söylediği “Temkinli ol” kelimesini evden dışarı çıkmamız gerekir temkinli olmamız lazım. Koronavirüs belasının tam içindeyiz. Ülkemizin çok önemli hocalarından olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve birçok önemli hoca bu dünyayı perişan eden virüsten hayatını kaybederken, dünyada vefat sayısı 50 bini bulmuş vaziyette. Ülkemizde vaka ve vefat sayısı ise her gün fazlalaşıyor. Binlerce yılın en büyük felaketini yaşıyoruz. Haber ekranında ise ülkemizin usta habercisi Mesut Yar'ın yaptığı ‘Mesut Yar ile Bugün' programı pazartesinden itibaren hem star TV hem de NTV'de ortak canlı yayınla her sabah 07.00-09.30 arası ekrana gelecek. Reytingi çok yüksek Mesut Yar'ı ülkemizin iki önemli ekranında aynı anda izleyebileceğiz. 6 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle evinde tedavi gören ve iyileşmesi için çok dualar ettiğimiz Kenan Işık, ülkemizin devlet tiyatrosunun baş ismi ve aynı zamanda sanat yönetmenidir. Kenan Işık'ın yıllar önce başlattığı ‘Kim Milyoner Olmak İster?' programını ise şimdi ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunuyor. Geçen haftaki konuğu ise benim çok yakın kardeşim olan maratoncu Akın Yeniceli oldu. Uşak Banazlı Akın konuşmaları ve anlatımları ile koronavirüsü ile bozulmuş psikolojilere bir nebze iyi geldi. Hepimizi gülmekten kırıp geçirdi. İnşallah bir an önce biter şu koronavirüs belası…