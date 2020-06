Test yayın

Dijital kurgu da bizi yarı yolda bırakmış gibi… Yaklaşık iki ay önce eve kapanmış ve günde bir kaç film veya diziyi kesintisiz izlerken, şu an havaların ısınmasıyla birlikte kumandayı eline alıp sürekli zap yapan izleyici bugünlerde yoğunlukta! Reyting raporları beni teyit ediyor. Gündemin değişmesi mi yoksa baharın gelmesi mi bizi etkiliyor, bu tartışılır. Ruh halimiz nostaljiyi arar oldu. İddia ediyorum, dünya klasiklerine girmiş filmlere geri dönüş var. Arama motorunda bunun analizini yapmak çok kolay. Mesela mart ayının şampiyonu ‘Baba' filmi çıkıyor. Tabi bunun üç seriden oluştuğunu hepimiz biliyoruz. İlginç olan tarafı ise; en çok serinin birinci bölümünün izlenmesi… Mücbir sebebin doğurduğu tutsaklığı, bir nebze de olsa televizyon izleyerek atıyoruz. Amerika'da yaşanan ırkçılık gündemine dair; ‘Zincirsiz' filmini izlemenizi tavsiye ederim. Asla tasvip edemeyeceğim; renk ve kölelik üzerine sürükleyici bir yapım. Son zamanlarda en çok beğendiğim dijital platform ürünü ise ‘Homeland'. Eleştirmenlerden tam not alırken, Altın Küre Drama dalında en iyi dizi ödülüne de sahip olmuş. Aslına bakarsanız tartışmaya da açık. Muhalif bir gözle yorumlayacak olursanız, ‘politik gerilim' sıfatıyla üzerinde epey bir kaos yaratabilirsiniz. Tutku, savaş, din ve ihtiras gibi zıt ögelerin hepsini aşk ile mükemmel harmanlamışlar. Klasik TV ekranlarımız ise haber ve tartışma programlarının hegemonyasında. Virüsün pabucu dama atılmış gibisine şimdi de komplo teorileri sahne almış. ‘Yeni dünya', ‘Yeni hayat' veya ‘Amerikan Baharı' gündemde. Şu an için sadece izliyorum. Ülkemizin kaotik bir ortama sürükleneceğini asla düşünmüyorum. Tam tersi enerjik yapımızla ihracatta ivmeler kazanacağımızı düşünüyorum. Ekranın hafta sonu sabah haberlerinde ise sempatik tavırları ve başarılı reytingleri ile Beyaz TV'de Tahir Sarıkaya göze çarpıyor. Özellikle her hafta aldığı ünlü konuklarla yaptığı özel söyleşiler çok dikkat çekiyor. Eylül ayı için ilginç ekran projelerinin olduğu kulağıma geliyor. Sizlerle her şeyi, her an paylaşıyorum fakat bu kez işin büyüsü bozulmasın diye bir süre daha sessiz kalacağım. Haftaya futbol başlasın ve goller gelsin, bakarsınız benden de size bazı ilginç bilgiler gelir. Görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın…