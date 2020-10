Üzüntü dolu bir hafta geçirdik

Sevgili okuyucularım üzüntülü bir haftayı geride bıraktık. Ülkemizin çok sevilen, aynı zamanda tüm yaşayan hayvanları candaşları yazıları ile kollayan ve onlar için çalışan, doğayı hümanizmi her fırsatta dile getiren, gazetemizin saygıdeğer, usta yazarı çok iyi insan Bekir Coşkun ağabeyimizi kaybetmenin üzüntüsündeyiz. Bekir ağabey nurlar içinde yatsın. Bir başka acı kayıp ise gençlikten arkadaşım, ülkemizin sevilen ve entelektüel, siyaset yazıları ile takip edilen gazeteci ve yazar aynı zamanda yorumcu AKP Milletvekili Markar Esayan'ın zamansız aramızdan ayrılışıdır. Mekanı cennet olsun. Misafir olduğumuz bu dünyada din, dil, ırk ayırt etmeden tüm insanların dünya topraklarında, sevgi ve saygı çerçevesinde yaşamasıdır! Gerçek dünya zaferi budur. Tüm savaşlar ve kavgalar insanoğlunu asırlarca üzüntüye sevk etmiştir. Dünya ülkeleri geçmiş dönem kendi kazanılmış topraklarını, sulh içinde korumaları ve komşu ülkeleri ile her nerde konuşlanmışsa kavgasız gürültüsüz sevgi ve saygının olduğu bir çerçeve girmelidir. Bir virüs çıktı yaklaşık bir yıldır her şeyi altüst etti. Koca dünya ülkeleri, Amerika, Kanada, İtalya, Fransa, Almanya, Rusya ve daha bir çok ülke pandemiden dolayı hem sağlık sektöründe hem de ekonomide büyük sıkıntılar, yaşadılar. Büyük can kayıpları ve milyonlarca vaka, covid 19 virüsünün açtığı dünyadaki büyük yara. Hâlâ devam eden ve ülkemizi dünyayı her bakımdan sarsan bir koronavirüs ve hangi tarihte biteceğini kesinlikle bilmediğimiz, yeni bir yaşam biçimi. Ülkemizde günlük vaka sayısı 2100'ü geçtiği şu günlerde her gün 70 üstünde vefatımız var. Yeni yasaklar tedbirler de illere göre kapıda. TV ekranında Cansu Dere'nin başrolünde oynadığı dizi ‘Sadakatsiz' geçtiğimiz hafta ‘Kuruluş Osman'ı hem (ab) hem de (Abc1-20) plus kategorisinde geçerek çok önemli bir başarıya imza attı. Çok tecrübeli ve başarılı isim Murat Saygı yönetimindeki Kanal D bu sonuçlarla, sezona yüksek moralle girdi. MED Yapım'ın hazırladığı dizide bir dipnotta Cansu Dere'ye eklemek istiyorum. Bir rol bu kadar mı güzel, gözbebekleri ile oynanır! Aynen öyle işte! Birkaç yıl önce reyting karnesinin zirvesinde olan ‘Anne' dizisini de Cansu Dere, Fatih Aksoy'un sahibi olduğu MED Yapım ile çalışıp yine şimdiki gibi büyük bir başarı yakalamıştı. Demek ki bu tarz senaryoların direk ismi Cansu Dere'dir. Sevgi ile kalın…