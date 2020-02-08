Üzüntü dolu günlere devam ediyoruz

Sevgili okuyucularım, 2020 üzüntülerle geldi. İki hafta önce Elazığ'da yaşadığımız 6.8 şiddetindeki depremle kahrolduk. Devamında geçtiğimiz gün Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde çığ düşmesi sonucunda 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Büyük acılarımız dinmeden İzmir – İstanbul seferini yapan Boeing 737/ 800 uçak piste indiğinde duramayıp 50 metre sürüklenerek toprak zemine düşme suretiyle 3'e bölündü. Maalesef bu feci uçak kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. 179 yolcu ve mürettebat ise yaralandı. Peş peşe gelen bu felaketlerle 2020'nin ilk ayında çok üzüntülü günler yaşadık. Bu felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralı yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Rotamızı spor ekranına çeviriyoruz. Trabzonspor'un ligde maç eksiği var. Lider Sivas'ın 5-1'lik Gaziantep mağlubiyeti ile birlikte 38 puan olan bordo mavili takım zirveye iyice yaklaştı.

Sergen Yalçın gelir gelmez Rize deplasmanından 3 puan çıkarması Beşiktaş taraftarını bir hayli umutlandırdı. Sergen Yalçın imza atarken bile 20 bin taraftar imza törenine geldi. Dizi ekranında ise ‘Babil', ‘Sefirin Kızı', ‘Hekimoğlu', ‘Mucize Doktor',‘Kuruluş Osman', ‘Güvercin' çok başarılı performanslarını sürdürüyorlar. Bu saydığım diziler, reyting karnesinin başarılı dizi yapımları olarak karşımıza çıkıyor.

Sevgi ile kalın…