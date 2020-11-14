Vaka sayısı gittikçe artıyor

Sevgili okuyucularım, spor ekranı ile başlamak istiyorum. Sergen Yalçın istifa haberlerinin doğru olmadığını belirtti. Konuya nokta konması ekranlarda çok konuşuldu. 2 ay önce de 2 kez istifa ettiği ama yönetim tarafından onaylanmadığı çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın Gaziantep karşısında 3-1 kaybetmesi ve puan cetvelinde ligin alt sıralara düşmesi ile birlikte kulüp içinde huzursuzluk zirve yaptı. Bir taraftan ekonomik sorunlar bir taraftan bu yıl gelen başarısız sonuçlar Kara Kartal'ı mutluluğa uçuramıyor. Aslında tüm bu sıkıntıların asıl nedeni birkaç yıl öncesine dayanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Avrupa takımları arasından 14 puanla namağlup çıkan Beşiktaş'ı dünya konuşurken, o haftalar içinde İngiliz kulübe takımın en iyi oyuncusu Cenk Tosun'u satmak ile başlayan hüsran hikayesi… O yıl Cenk Tosun'la 3 kupa da giderken Cenk'in transferinden sonra hiçbir kupada başarılı olmaması bugünlerin öncüsü olmuştu. Ne demişler perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Gündüz kuşağı ekranında FOX'ta Zuhal Topal ve Çağla Şıkel başarılı bir şekilde programlarını sürdürüyor. Öte yandan ‘Doya Doya Moda' başarılı reytinglerle yoluna devam ediyor. Covid – 19 Dünyayı ve ülkemizi üzmeye devam ediyor. Vaka sayısı aşırı şekilde yükselirken Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci tarafından bulunduğu söylenen aşıyı dört gözle bekler olduk. Vücut bağışıklık sistemi iyi olanları çok etkilemediğini adeta bu hafta bire bir tanıklık yaparak öğrendim. Berkay adında sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Yemek yemeyi çok seven 9 yaşındaki Berkay aynı zamanda bu yaşta 90 kilo. Ailesi Covid – 19 virüsüne yakalanıp pozitif çıkarken sadece kendisinin negatif olması tamamıyla vücudunun direnci ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Asrın adeta belası olan virüsün bitmesi dileği ile sevgi ile kalın…