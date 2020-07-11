Yaz sezonunun reyting karnesi!

Sevgili okuyucularım yaz döneminin ortasında olduğumuz şu günlerde Covid 19 nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralları ağzımızdan hiç düşmüyor. Amaç bin ortalama ile giden vaka sayılarını düşürüp rahat bir nefes almamız. Ekranın seyir gücü ne durumda merak ediyorsunuzdur! hemen özetleyeyim. Yılların başarılı programı ‘Survıvor' Acun Ilıcalı yönetiminde çok başarılı bir şekilde yoluna devam edip 13 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak finale hazırlanıyor. Reyting karnesinin çok başarılı bir başka ismi de kuşkusuz FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Nisan ayında Fatih Portakal ile 17 reytingleri bularak tarihi rekora imza atan Şentürk, Ayrıca kendi haber spikerlerinin üstünde büyük emekler sarf ederek yıllarca haber yorumcularını yetiştirip, birinci yaptı. FOX haber çok iyi reytinglerle zirvesini sürdürüyor. Reyting karnesinin başarılı isimleriyle devam ediyoruz. Müge Anlı sabah kuşağında olmasına rağmen rekor reytinglerle listenin ilk sıralarında tüm kategorilerde yer alıyor. Sabah kuşağında olup böyle sıralarda bulunmanın çok büyük bir başarı olduğunu özellikle vurgulamak istedim. Yaz sezonunu kurtaran projelerin başında tabii ki sinemalar geliyor. Prime time dizilerinin maliyetlerini göz önüne alırsak yaz akşamlarını serinletecek, güzel filimler doğru inisiyatif olarak görüyorum. Ekranların vazgeçilmezleri arasında kuşkusuz Zuhal Topal yer alıyor. Geçtiğimiz dönem haber önü yaptığı yemek programı yine büyük ivmelerle sezonu geçirdi. Özellikle bayan yarışmacılarla olan iyi diyalogları ve az verilen puanlara haklı tepkisi programı çok izlettiren detaylardı. C1 ve C2 reklam hedef kitle raporlarının vazgeçilmez isimleri arasında olarak gözüken Zuhal Topal sempatik sunumu ile daha uzun yıllar ekranlarımızın misafiri olacağından eminim. ‘Zuhal Topal'la Sofrada' yeni sezonda bıraktığı yerden devam edecek. Koronavirüse dikkat diyerek maske takıp sosyal mesafelerimizi koruyalım. Sevgi ile kalın…